Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud: José María Balcazar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento al nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, en reemplazo de Luis Quiroz, quien renunció al cargo luego de 15 días de haber asumido la titularidad de la cartera.

La nueva designación de Balcázar en el Ministerio de Salud se realizó a una semana de que su gabinete ministerial liderado por Denisse Miralles acuda al Congreso para solicitar el voto de confianza.

Quiroz presentó su carta de renuncia el último martes 10 de marzo, debido a motivos personales. Horas antes de la juramentación del nuevo ministro de Salud, Miralles aseguró que no se había evaluado ninguna propuesta de reemplazo ante el presidente. "Particularmente yo no he elevado ninguna propuesta al presidente hasta este momento, así que no tenemos pensado hacer ese cambio inmediatamente", dijo.

"La carta continúa en evaluación porque ahorita estamos concentrados en atender esta emergencia que, como saben, demanda la presencia no solo del ministro, sino la disposición de todo su equipo", acotó la primera ministra en medio de las críticas por la crisis en su gabinete.

No obstante, la crisis en el sector salud se agravaría porque el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, renunció al cargo que ocupaba desde marzo del 2025. Su dimisión sería por el desabastecimiento de medicamentos como la insulina.

Foto: Presidencia

Juan Carlos Velasco: ¿Quién es el nuevo ministro de Salud?

Juan Carlos Velasco Guerrero es un cirujano que anteriormente ocupó los cargos de jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

También, desempeñó los cargos de director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, subdirector del Hospital de Emergencia Ate Vitarte, gerente de Sanidad en la Municipalidad del Callao y director ejecutivo del Programa Nacional CONTIGO del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.



Además, ocupó los cargos de director general de la Dirección del Cuidado Integral de Salud y Redes Integradas del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) y de la Dirección de Salud de Lima Ciudad. Es doctor en Salud Pública, maestro en Administración de Servicios de Salud y especialista en Medicina Interna por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), así como médico cirujano por la Universidad de San Martín de Porres (USMP).