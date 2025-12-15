HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

El hotel más pequeño del mundo tiene 5 habitaciones y está construido sobre una lengua de roca volcánica

El hotel más pequeño del mundo está ubicado en las islas Canarias y ofrece a los visitantes una experiencia que va más allá del alojamiento.

Hotel Puntagrande es el hotel más pequeño del mundo y solo tiene 5 habitaciones.
Hotel Puntagrande es el hotel más pequeño del mundo y solo tiene 5 habitaciones. | Composición LR

El hotel más pequeño del mundo se encuentra en la isla de El Hierro, ubicada en el archipiélago de Canarias, en el pueblo pesquero de Las Puntas. Con solo 5 habitaciones, el alojamiento obtuvo en 2025 una llave Michelin, un reconocimiento recibido por una propuesta de turismo de excelencia y autenticidad.

Construido sobre una lengua de roca volcánica que se adentra en el Atlántico, el hotel destaca por una conexión directa con la naturaleza. Además, ofrece una experiencia única en la que cada detalle rinde homenaje al entorno y a la historia de la isla.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Avioneta cae cerca del aeropuerto de Toluca y deja seis personas fallecidas en México

lr.pe

¿Cuál es el hotel más pequeño del mundo?

El Libro Guinness de los Récords consideró al Hotel Puntagrande como el hotel más pequeño del mundo. Desde 1987 mantiene este título. Sin embargo, la estructura original del establecimiento data de 1830, cuando funcionaba como almacén de productos locales como higos, uvas y almendras.

La última modificación se realizó en 2018. Ese año, el italiano Davide Nahmias y su familia, integrada por su esposa Paula y sus hijas Marta, Sophie y Noa, transformaron el edificio en un hotel boutique solo para adultos. Actualmente, el Hotel Puntagrande cuenta con cuatro habitaciones estándar y una suite.

Todos los aposentos están inspirados en el camarote de un barco y presentan una decoración náutica con materiales naturales. No obstante, la suite deluxe dispone de dos terrazas, solárium y un techo acristalado que permite contemplar el cielo estrellado. En el lugar no hay luces ni ruidos artificiales, pero sí se puede escuchar el sonido del océano.

El hotel más pequeño del mundo se encuentra en la isla de El Hierro, ubicada en el archipiélago de Canarias, en el pueblo pesquero de Las Puntas. Foto: difusión

El hotel más pequeño del mundo se encuentra en la isla de El Hierro, ubicada en el archipiélago de Canarias, en el pueblo pesquero de Las Puntas. Foto: difusión

PUEDES VER: María Corina Machado permanecerá en Noruega por fractura vertebral tras su salida de Venezuela

lr.pe

¿Qué más ofrece el Hotel Puntagrande?

El Hotel Puntagrande ofrece mucho más que alojamiento. El establecimiento cuenta con el restaurante Alma Marina, a cargo de los chefs Arabisen Quinteros y Lorena Machín, quienes apuestan por productos locales y una cocina creativa. Platos elaborados con pescado fresco y sabores tradicionales se presentan mediante técnicas modernas, como la experiencia sensorial Table 3D Mapping.

Además, el exclusivo Club del Puro permite a los visitantes disfrutar de puros prémium y licores seleccionados en un ambiente privado. Celebridades y miembros de la realeza han elegido este refugio por su privacidad, autenticidad y contacto directo con la naturaleza.

PUEDES VER: Así quedó el mapa político en América Latina tras la victoria de José Antonio Kast en Chile

lr.pe

Ranking de los cinco mejores hoteles del mundo

Ni el Atlantis The Royal ni el Mandarin Oriental Bangkok figuran entre los mejores hoteles del mundo. De acuerdo con el ranking The World's 50 Best Hotels, estos son los cinco mejores hoteles del planeta:

  • Palosanto (Hong Kong)
  • Four Seasons Bangkok (a orillas del río Chao Phraya)
  • Capella Bangkok (Bangkok)
  • Passalacqua (Lago de Como)
  • Raffles Singapore (Singapur)

El ranking se basa en una recopilación anual de opiniones y experiencias de más de 800 expertos del sector hotelero a nivel internacional.

Notas relacionadas
El Triángulo de las Bermudas es cosa del pasado: un nuevo misterio se esconde en las profundidades del archipiélago

El Triángulo de las Bermudas es cosa del pasado: un nuevo misterio se esconde en las profundidades del archipiélago

LEER MÁS
Hasta 23.000 euros por estar encerrado 100 días: una agencia espacial busca voluntarios para simular la vida en el espacio

Hasta 23.000 euros por estar encerrado 100 días: una agencia espacial busca voluntarios para simular la vida en el espacio

LEER MÁS
Asesinan a trabajadora sexual dentro de hospedaje tras negarse a pagar cupo en Huacho

Asesinan a trabajadora sexual dentro de hospedaje tras negarse a pagar cupo en Huacho

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
María Corina Machado permanecerá en Noruega por fractura vertebral tras su salida de Venezuela

María Corina Machado permanecerá en Noruega por fractura vertebral tras su salida de Venezuela

LEER MÁS
Avioneta cae cerca del aeropuerto de Toluca y deja seis personas fallecidas en México

Avioneta cae cerca del aeropuerto de Toluca y deja seis personas fallecidas en México

LEER MÁS
¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

LEER MÁS
Así fue la operación secreta del Grey Bulls, el grupo de rescate de EE.UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Así fue la operación secreta del Grey Bulls, el grupo de rescate de EE.UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 diciembre, según IGP?

Beca 18: Minedu admite que con presupuesto recortado alcanza solo para 2.000 vacantes; jóvenes anuncian movilización

Precio del Dólar en Perú HOY, lunes 15 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Mundo

OEA descartó fraude electoral en los comicios de Honduras, pero encontró "atrasos" y "falta de pericia"

Gabriel Boric y José Antonio Kast dan inicio a transición en La Moneda tras victoria rotunda de la derecha en Chile

Unión Europea amplía las sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro hasta enero de 2027

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025