El hotel más pequeño del mundo tiene 5 habitaciones y está construido sobre una lengua de roca volcánica

Hotel Puntagrande es el hotel más pequeño del mundo y solo tiene 5 habitaciones. | Composición LR

Hotel Puntagrande es el hotel más pequeño del mundo y solo tiene 5 habitaciones. | Composición LR

El hotel más pequeño del mundo se encuentra en la isla de El Hierro, ubicada en el archipiélago de Canarias, en el pueblo pesquero de Las Puntas. Con solo 5 habitaciones, el alojamiento obtuvo en 2025 una llave Michelin, un reconocimiento recibido por una propuesta de turismo de excelencia y autenticidad.

Construido sobre una lengua de roca volcánica que se adentra en el Atlántico, el hotel destaca por una conexión directa con la naturaleza. Además, ofrece una experiencia única en la que cada detalle rinde homenaje al entorno y a la historia de la isla.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Avioneta cae cerca del aeropuerto de Toluca y deja seis personas fallecidas en México

¿Cuál es el hotel más pequeño del mundo?

El Libro Guinness de los Récords consideró al Hotel Puntagrande como el hotel más pequeño del mundo. Desde 1987 mantiene este título. Sin embargo, la estructura original del establecimiento data de 1830, cuando funcionaba como almacén de productos locales como higos, uvas y almendras.

La última modificación se realizó en 2018. Ese año, el italiano Davide Nahmias y su familia, integrada por su esposa Paula y sus hijas Marta, Sophie y Noa, transformaron el edificio en un hotel boutique solo para adultos. Actualmente, el Hotel Puntagrande cuenta con cuatro habitaciones estándar y una suite.

Todos los aposentos están inspirados en el camarote de un barco y presentan una decoración náutica con materiales naturales. No obstante, la suite deluxe dispone de dos terrazas, solárium y un techo acristalado que permite contemplar el cielo estrellado. En el lugar no hay luces ni ruidos artificiales, pero sí se puede escuchar el sonido del océano.

El hotel más pequeño del mundo se encuentra en la isla de El Hierro, ubicada en el archipiélago de Canarias, en el pueblo pesquero de Las Puntas. Foto: difusión

PUEDES VER: María Corina Machado permanecerá en Noruega por fractura vertebral tras su salida de Venezuela

¿Qué más ofrece el Hotel Puntagrande?

El Hotel Puntagrande ofrece mucho más que alojamiento. El establecimiento cuenta con el restaurante Alma Marina, a cargo de los chefs Arabisen Quinteros y Lorena Machín, quienes apuestan por productos locales y una cocina creativa. Platos elaborados con pescado fresco y sabores tradicionales se presentan mediante técnicas modernas, como la experiencia sensorial Table 3D Mapping.

Además, el exclusivo Club del Puro permite a los visitantes disfrutar de puros prémium y licores seleccionados en un ambiente privado. Celebridades y miembros de la realeza han elegido este refugio por su privacidad, autenticidad y contacto directo con la naturaleza.

PUEDES VER: Así quedó el mapa político en América Latina tras la victoria de José Antonio Kast en Chile

Ranking de los cinco mejores hoteles del mundo

Ni el Atlantis The Royal ni el Mandarin Oriental Bangkok figuran entre los mejores hoteles del mundo. De acuerdo con el ranking The World's 50 Best Hotels, estos son los cinco mejores hoteles del planeta:

Palosanto (Hong Kong)

Four Seasons Bangkok (a orillas del río Chao Phraya)

Capella Bangkok (Bangkok)

Passalacqua (Lago de Como)

Raffles Singapore (Singapur)

El ranking se basa en una recopilación anual de opiniones y experiencias de más de 800 expertos del sector hotelero a nivel internacional.