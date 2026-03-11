El siniestro ocurrió en la localidad de Kerzers, en el oeste de Suiza, el 10 de marzo de 2026. | Composición LR/AFP

Al menos seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras incendiarse un autobús de la empresa PostAuto, en Kerzers, Suiza. El fuego destruyó la unidad por completo tras una ignición repentina en plena carretera. Ante la conmoción social, Frederic Papaux, portavoz de la policía local, precisó que las investigaciones apuntan hacia un "acto deliberado" y no a un evento de carácter extremista, luego de analizarse los primeros testimonios del desastre.

Romain Collaud, consejero de Estado de Friburgo, afirmó a la cadena RTS que “no tenemos indicios que sugieran que esto pueda ser un atentado terrorista”, pues la teoría principal sugiere que un pasajero se roció con gasolina para iniciar las llamas. Actualmente, los peritos trabajan en la compleja identificación de los cuerpos mientras determinan si el sospechoso figura entre las víctimas mortales.

Escenas de pánico y testimonios

La comerciante Mina Gendre y otros transeúntes presenciaron con angustia cómo el fuego consumió el vehículo de forma repentina, mientras algunos ciudadanos intentaban sofocar el incendio con sus propias prendas. “Fue impactante. Vi a alguien salir corriendo del autobús en llamas”, contó. Zeynel Teke, quien trabajó en las inmediaciones del siniestro, reveló que la intensidad del calor frustró los esfuerzos de rescate: “Es muy triste. Podría ser mi hijo o el tuyo”.

El relato de los supervivientes sugiere que el desastre tuvo un origen intencional. Un pasajero que escapó de la unidad aseguró que el caos inició cuando un individuo vertió combustible sobre su cuerpo. El testimonio, captado en un video tras el incidente, detalla con precisión el suceso.

Investigación en curso

La Fiscalía suiza abrió un proceso formal bajo la clasificación de "acto incendiario" para determinar si existió premeditación o responsables legales por el deceso de los afectados. Actualmente, las autoridades recolectan testimonios adicionales sobre los instantes previos a la emergencia.

El presidente Guy Parmelin manifestó su pesar y ofreció condolencias a los familiares mediante X. El mandatario afirmó estar "conmocionado y entristecido" por el desastre y confirmó que las indagatorias siguen su curso. En su mensaje, recordó la vulnerabilidad del país ante estos eventos al declarar que “una vez más, personas han perdido la vida en un grave incendio en Suiza”, en clara alusión a la tragedia de enero en la estación de esquí Crans-Montana.

Por su parte, el gobierno de Friburgo reforzó la seguridad en la zona del accidente para facilitar el rescate y la recuperación de pruebas. El impacto emocional en la región es profundo, por lo que las instituciones instaron a la población a evitar el perímetro de la catástrofe. La administración central garantizó el despliegue de todos los recursos necesarios para resolver el caso y brindar acompañamiento integral a cada familia damnificada.