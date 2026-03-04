Tanto el gobierno de Donald Trump como el régimen iraní aseguraron que la guerra en Medio Oriente duraría más tiempo de lo previsto. | Composición LR/AFP

Tanto el gobierno de Donald Trump como el régimen iraní aseguraron que la guerra en Medio Oriente duraría más tiempo de lo previsto. | Composición LR/AFP

El conflicto en el Medio Oriente escaló en su quinto día de guerra tras el rechazo del régimen iraní de una negociación con EE. UU. Según Mohammad Mokhber, asesor principal del exlíder supremo Alí Jamenei, Teherán no confía en el gobierno del presidente Donald Trump y asegura que están listos para "continuar la guerra todo el tiempo que queramos”. Además, reveló que se aplazaron los funerales del ayatolá ante la previsión de una gran afluencia de personas. Otro hecho que impactó en el día fue el hundimiento del buque persa IRIS Dena por un submarino estadounidense en el océano Índico, que dejó más de 80 fallecidos y 32 sobrevivientes. Los cuerpos fueron recuperados por Sri Lanka.

Esta tensión alcanzó también a España, donde el mandatario Pedro Sánchez ratificó su postura de "no a la guerra" frente a las presiones norteamericanas. Su gobierno rechaza la participación de sus Fuerzas Armadas en la campaña militar, pese a que la Casa Blanca afirmaba lo contrario. La decisión provocó amenazas comerciales directas desde la administración republicana que naciones del continente europeo, como Francia, no avalaron. No obstante, el panorama se complicaría más para Europa, pues el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó con cortar el gas a la UE tras las sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania, en plena crisis iraní.

TE RECOMENDAMOS REGISTROS AKÁSHICOS Y VIDAS PASADAS: LOS SECRETOS QUE GUARDA TU ALMA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Por su parte, la OTAN denunció la intercepción de un proyectil antes de su ingreso a Turquía en medio del conflicto que va expandiéndose hacia el Líbano —donde el Ministerio de Salud local confirma 74 muertos por la guerra— y el golfo Pérsico con ataques constantes de drones y misiles contra bases aliadas. Ante lo ocurrido, el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, para condenar los ataques y prometer "el pleno apoyo de EE. UU.".

De acuerdo a CNN, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel se suman a la lista de países atacados por Teherán en las últimas horas. Tel Aviv también concretó una nueva ola de ataques aéreos en Teherán, centrados en la “infraestructura militar perteneciente al régimen iraní”, según sus Fuerzas de Defensa (FDI). Más allá de la región, la escalada bélica, que ya afecta el comercio marítimo mundial con el cierre del Estrecho de Ormuz, genera una profunda inestabilidad política tanto en Europa como en Irak y Siria.

Las represalias iraníes en el quinto día de guerra

Los persas intensificaron el conflicto regional tras lanzar misiles y drones contra Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Las fuerzas qataríes neutralizaron la acción con éxito, mientras que el Ministerio de Defensa confirmó: “10 drones y dos misiles de crucero fueron derribados sin causar víctimas”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU alertó que el país suma más de mil agresiones desde el inicio de las hostilidades, tras interceptar tres proyectiles y 121 aeronaves no tripuladas que impactaron parcialmente en su territorio.

La ofensiva alcanzó también a Turquía, donde los sistemas de la OTAN destruyeron un proyectil iraní previo a su ingreso al espacio aéreo nacional. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, señaló el uso de armamento de teatro contra bases militares y aliados estratégicos. Ante este escenario inédito para un miembro de la alianza, la portavoz Allison Hart sentenció el hecho y reafirmó el compromiso de la organización "de proteger a sus miembros ante cualquier amenaza", bajo un clima de total incertidumbre en el golfo Pérsico.

España desmiente a EE. UU. y anuncia cumbre con Brasil

Karoline Leavitt, secretaria de la Casa Blanca, emitió una conferencia de prensa para justificar los ataques de EE. UU. al señalar que Trump tomó la decisión de atacar "por una buena corazonada" sobre un plan de Teherán para agredir a su territorio. Según datos oficiales, el gobierno norteamericano anticipó nuevas olas de bombardeos con el fin de debilitar al régimen persa y espera tener "un control total" del espacio aéreo persa en las próximas horas. Más tarde, el republicano destacó los primeros resultados del esfuerzo bélico contra Irán, al que califica como un "15 sobre 10".

La asistente política también se refirió a la crisis bilateral con Madrid, cuyo jefe de Estado había expresado su rechazo a las acciones y las declaraciones de su homólogo de 79 años, quien durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz amenazó con cortar todo vínculo mercantil con la nación ibérica por su falta de cooperación militar. Leavitt afirmaba que los españoles habían aceptado "cooperar con el ejército estadounidense"; sin embargo, minutos después, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió: "Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio".

La Unión Europea y potencias como Francia y Alemania respaldaron a la administración de Sánchez ante las posibles represalias económicas de Washington. El portavoz comunitario Olof Gill garantizó que el bloque actuará para salvaguardar sus intereses, mientras que el Elíseo calificó la postura estadounidense como una medida de coerción inaceptable. Pese a la presión de la potencia americana, La Moncloa sostiene que cumple sus compromisos con la OTAN y advierte que cualquier revisión de la relación debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos comerciales vigentes.

Finalmente, el mandatario español anunció también una cumbre bilateral con Brasil en Barcelona para tratar la situación en Medio Oriente. "Acabo de hablar con el presidente Lula da Silva. Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional", escribió en X.

Senado de EE. UU. sale a favor de Trump en la guerra en Medio Oriente

El Senado rechazó, con 53 votos frente a 47, la resolución para limitar las acciones militares de Donald Trump contra Irán. Pese al apoyo de Rand Paul y la oposición de John Fetterman, los republicanos frenaron la iniciativa en el Capitolio.

Esta medida enfrentaba un proceso complejo de enmiendas y un "probable veto presidencial" ante la falta de mayorías especiales. La Cámara de Representantes evaluará este jueves la propuesta bajo la presión de las previas críticas de Trump.

PUEDES VER: Europa respalda a España ante las amenazas de Donald Trump por negarse a ceder bases para atacar Irán

Irán amenaza con atacar embajadas israelíes en el mundo

Abolfazl Shekarchi, portavoz del ejército persa, indicó en televisión que su país atacará las sedes diplomáticas de Israel a nivel global si su misión en Beirut sufre una agresión. Esta postura escala las represalias previas, basadas en misiles y drones contra aliados de EE. UU., y pone en riesgo la estabilidad fuera de Medio Oriente.

Solo un día antes, Avichay Adraee, un portavoz del ejército israelí, advirtió que "los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano" deberían marcharse "inmediatamente antes de ser atacados". Asimismo, les dio un plazo de 24 horas, que no fue cumplido.

Las manifestaciones masivas en Beirut en respaldo a la administración iraní incrementan la vulnerabilidad de las oficinas exteriores ante un posible empeoramiento del escenario bélico.