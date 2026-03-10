Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Mediante las redes sociales, se dio la lamentable noticia del fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. El humor y la ternura fueron las características de su obra, la cual cautivó a cientos de miles de lectores hispanoamericanos. Uno de los aspectos de la misma era el Perú como tema.

En su literatura, Alfredo Bryce reflejó las capas sociales peruanas en tensión, pero lo suyo fue más una apuesta por la representación, y es en este aspecto en el que yace la radiación de su obra: Alfredo Bryce no juzgaba a sus personajes, por el contrario, estaba comprometidos con ellos mediante su configuración moral.