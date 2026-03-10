HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones en llamas: las promesas de Balcázar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Cultural

Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

En la mañana de este martes 10 de marzo, se dio la lamentable noticia de la partida del autor de reconocidas novelas como “Un mundo para Julius” y “No me esperen en abril”.

Alfredo Bryce Echenique. Foto: Difusión.
Alfredo Bryce Echenique. Foto: Difusión.

Mediante las redes sociales, se dio la lamentable noticia del fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. El humor y la ternura fueron las características de su obra, la cual cautivó a cientos de miles de lectores hispanoamericanos. Uno de los aspectos de la misma era el Perú como tema.

En su literatura, Alfredo Bryce reflejó las capas sociales peruanas en tensión, pero lo suyo fue más una apuesta por la representación, y es en este aspecto en el que yace la radiación de su obra: Alfredo Bryce no juzgaba a sus personajes, por el contrario, estaba comprometidos con ellos mediante su configuración moral.

TE RECOMENDAMOS

ALERTA EN LA AMAZONÍA: DENUNCIAN ABUSOS CONTRA NIÑAS AWAJÚN EN CONDORCANQUI | FUERTE Y CLARO
Notas relacionadas
Alfredo Bryce Echenique: “'No me esperen en abril' es la novela más querida por mí de las mías, la que más trabajo me costó escribir, fue una novela en la que yo lo puse todo”

Alfredo Bryce Echenique: “'No me esperen en abril' es la novela más querida por mí de las mías, la que más trabajo me costó escribir, fue una novela en la que yo lo puse todo”

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Romina Silman: “Me interesaba desarmar el mito del hombre brillante y revelar que detrás hay una estructura de poder”

Romina Silman: “Me interesaba desarmar el mito del hombre brillante y revelar que detrás hay una estructura de poder”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Alfredo Bryce Echenique: “'No me esperen en abril' es la novela más querida por mí de las mías, la que más trabajo me costó escribir, fue una novela en la que yo lo puse todo”

Alfredo Bryce Echenique: “'No me esperen en abril' es la novela más querida por mí de las mías, la que más trabajo me costó escribir, fue una novela en la que yo lo puse todo”

LEER MÁS
Teresa Ruiz Rosas: “Primero les cortaron las trenzas y al final les cortaron las trompas a las mismas mujeres”

Teresa Ruiz Rosas: “Primero les cortaron las trenzas y al final les cortaron las trompas a las mismas mujeres”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Jusdem denuncia ante la CIDH: "El retorno de jueces y fiscales investigados es un riesgo para el sistema de justicia"

¿Colegios serán sancionados si no realizan clases virtuales por crisis energética? Esto dice Minedu

Cultural

Romina Silman: “Me interesaba desarmar el mito del hombre brillante y revelar que detrás hay una estructura de poder”

Casandra Tola: “La obra de José Tola invita a cuestionarlo todo”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jusdem denuncia ante la CIDH: "El retorno de jueces y fiscales investigados es un riesgo para el sistema de justicia"

Simulador de voto Elecciones 2026: practica con la cédula para el 12 de abril

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025