La 'isla de plástico' que triplica en tamaño a Francia y recibe el nombre de 'séptimo continente' en medio del océano Pacífico

En el corazón del océano Pacífico Norte flota una gigantesca acumulación de desechos conocida como la 'isla de plástico', una mancha de basura que ya triplica en tamaño al territorio francés. Esta masa, también llamada Gran Parche de Basura del Pacífico, está compuesta en su mayoría por fragmentos de plástico, redes de pesca abandonadas y microplásticos que amenazan la vida marina y los ecosistemas oceánicos. Su existencia fue confirmada por científicos hace más de dos décadas.

Aislada entre California y Hawái, esta zona no es una isla sólida, sino una vasta concentración de residuos que flotan en una región de remolinos oceánicos llamada giro subtropical del Pacífico Norte. Investigaciones lideradas por organizaciones como The Ocean Cleanup estiman que allí se concentran más de 1.8 billones de piezas de plástico. Aunque se encuentra lejos de las costas, sus efectos no son invisibles: afecta a más de 700 especies marinas y representa una de las mayores amenazas medioambientales del siglo XXI.

La 'isla de plástico' que triplica en tamaño a Francia

La llamada 'isla de plástico', oficialmente conocida como el Gran Parche de Basura del Pacífico, es una colosal acumulación de residuos flotantes que se extiende por aproximadamente 1.6 millones de kilómetros cuadrados, una superficie que triplica el tamaño de Francia.

Ubicada entre Hawái y California, esta zona concentra más de 1.8 billones de piezas de plástico, según estimaciones de la organización científica The Ocean Cleanup. Los desechos están atrapados en el giro subtropical del Pacífico Norte, una corriente marina que los mantiene circulando sin rumbo fijo, creando un ecosistema artificial tan denso que algunas especies han comenzado a habitarlo.

Una mezcla dispersa de microplástico

A pesar de su apodo, esta 'isla' no es una masa sólida, sino una mezcla dispersa de microplásticos, redes de pesca abandonadas y objetos de consumo cotidiano como cepillos de dientes y envases. Los estudios indican que el 46 % de su masa total corresponde a redes de pesca desechadas, mientras que el resto proviene mayormente de países asiáticos y norteamericanos.

Este fenómeno representa una grave amenaza para la biodiversidad marina, pues muchas especies confunden el plástico con alimento, lo que provoca su muerte. Además, fragmentos microscópicos ya han entrado en la cadena alimentaria humana.

¿Cómo fue descubierta la 'isla de plástico'?

La llamada 'isla de plástico' fue descubierta en 1997 por el oceanógrafo estadounidense Charles J. Moore, mientras navegaba de regreso a California desde una regata en Hawái. Al desviarse por el giro subtropical del Pacífico Norte, Moore notó una vasta extensión del océano cubierta por fragmentos de plástico flotando. Esta zona no estaba en las rutas comerciales habituales, por lo que pasaba desapercibida.

El hallazgo motivó investigaciones científicas más profundas, y en los años siguientes, equipos de investigación —incluyendo el Algalita Marine Research Foundation, fundado por Moore— comenzaron a documentar la magnitud del problema. A través de muestreos con redes de arrastre y análisis satelitales, se confirmó que los plásticos no formaban una “isla” sólida, sino una concentración difusa de residuos flotantes que se acumulaban debido a la acción de las corrientes oceánicas.

Desde entonces, estudios como los de The Ocean Cleanup han mapeado y cuantificado con mayor precisión esta enorme acumulación, considerada hoy uno de los principales símbolos de la crisis global por la contaminación plástica.