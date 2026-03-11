HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 11 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee le horóscopo de hoy, 11 de marzo.
Lee le horóscopo de hoy, 11 de marzo. | Foto: La República

Este miércoles 11 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas. 

¿Qué dice el horóscopo de este miércoles 11 de marzo del 2026?

  • Aries: Ya estás por salir de ese período complicado. Ahora llegan nuevas y mejores oportunidades para tu crecimiento. En el amor, decides alejarte de alguien que resultó muy inestable.
  • Tauro: Trabajarás con una persona de carácter difícil. No la contradigas, tienes que ser muy persuasivo para que puedas ganarte su confianza y convencerla de tus ideas. Tú puedes conseguirlo.
  • Géminis: Tienes en mente realizar varias compras o pagos. Tendrás que sacar cuentas y ordenar bien tu presupuesto para que puedas cubrirlo todo. En el amor, controla tus deseos, celos y pasiones.
  • Cáncer: Ahora que manejas tus herramientas mucho más de lo que habías imaginado podrás ayudar a compañeros que aún no logran adaptarse del todo. En el amor, esa persona se volverá a acercar.
  • Leo: Es posible que alguien que prometió apoyarte te cancele a última hora y tengas que recurrir a otras personas para resolver esta situación. En el amor, la soledad te ayudará a meditar y reflexionar.
  • Virgo: Podrías dejar una actividad incompleta y dedicarte a algo que por fuerza mayor debas de atender. En el amor, no te hagas de la vista gorda y exígele a esa persona mayor compromiso y seriedad.
  • Libra: Luego de tantas complicaciones terminarás una actividad que ha sido muy desgastante, habrá satisfacción y reconocimiento. En el amor, muchas miradas sobre ti. Tu atractivo hoy resaltará.
  • Escorpio: Tendrás que desplazarte a distintos lugares. Organiza bien tus horarios para que no tengas problemas con el tráfico. En el amor, una persona que vive fuera te volverá a buscar. Te sorprenderás.
  • Sagitario: No compartas temas que son importantes para ti con personas que no sabrán entenderte y menos aconsejarte. En el amor, se resuelven los impases. Vuelve la armonía a tu relación.
  • Capricornio: La agenda que has manejado estos últimos días ha sido muy desgastante y esto te ha generado estrés y mucha presión. Necesitas desconectarte y descansar para que recuperes energías.
  • Acuario: Un compañero que no te apoyó cuando lo necesitaste te buscará para pedirte un favor. No dejes que el resentimiento te gane. En el amor, es posible una pelea. Evita tocar temas incómodos.
  • Piscis: Alguien con quien has tenido problemas tratará de resolver las diferencias de una manera cordial, pero en caso de no encontrar receptividad de tu parte podría alterarse y discutir. Puedes evitarlo.
