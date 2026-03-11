HOYSuscripcion LR Focus

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: hora y canal del partido de ida por los octavos de final de la Champions League

Españoles e ingleses se enfrentan por los octavos de final de la Champions League. El encuentro de ida por esta fase se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid buscará sacar en el primer partido de la llave ante Manchester City. Foto: composición/Betsabeth De Los Santos
Real Madrid vs Manchester City EN VIVO se enfrentan este miércoles 11 de marzo desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Este duelo por Champions League tendrá como escenario el Estadio Santiago Bernabéu y la transmisión estará a cargo del canal ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Real Madrid vs Manchester CIty EN VIVO por Champions League

06:45
11/3/2026

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Cherki, Foden; Haaland, Semenyo.

06:00
11/3/2026

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?

El imperdible choque de gigantes será transmitido por ESPN y la plataforma Disney Plus

05:15
11/3/2026

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City?

El partidazo de los octavos de final por UCL se jugará desde las 3:00 pm en todo el territorio nacional

‘La Casa Blanca’ llega a estas instancias luego de eliminar a Benfica en los playoffs de la competición tras ganar en los dos partidos (en Portugal y Madrid). En cuanto al Manchester City, clasificó directamente a esta etapa luego de culminar la fase de grupos entre los ochos primeros. Ahora, ambos clubes se enfrentarán en un duelo que se ha repetido en las últimas ediciones de la Champions League.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City?

Los equipos de Real Madrid y Manchester City se verán las caras por la Champions League. El duelo se disputará este miércoles 11 de marzo en Madrid, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?

El partido Real Madrid vs Manchester City, por la ida de los octavos de final en la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming por la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Manchester City

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander Trent-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vinicius Jr y Gonzalo García.
  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Rayan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo y Erling Haaland.

Pronóstico de Real Madrid vs Manchester City

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Celta de Vigo.

  • Betsson: gana Real Madrid (3,60), empate (3,95), gana Manchester City (1,98)
  • Betano: gana Real Madrid (3,65), empate (3,90), gana Manchester City (2,02)
  • Bet365: gana Real Madrid (3,50), empate (3,90), gana Manchester City (1,95)
  • 1XBet: gana Real Madrid (3,67), empate (3,96), gana Manchester City (2,04)
  • Coolbet: gana Real Madrid (3,50), empate (4,00), gana Manchester City (2,05)
  • Doradobet: gana Real Madrid (3,50), empate (3,80), gana Manchester City (2,00).

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Manchester City?

Real Madrid y Manchester City disputarán este encuentro de ida por los octavos de final de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para 83.186 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Manchester City

  • Real Madrid 1-2 Manchester City | 10.12.25
  • Real Madrid 3-1 Manchester City | 19.02.25
  • Manchester City 2-3 Real Madrid | 11.02.25
  • Manchester City 1-2 Real Madrid | 17.04.24
  • Real Madrid 3-3 Manchester City | 09.04.24
