No es el sol peruano: esta es la moneda latinoamericana que más se apreció frente al dólar en 2025, según Bloomberg

El guaraní paraguayo resalta como la moneda más fuerte frente al dólar en 2025. | Composición LR

En un año marcado por la inestabilidad en los mercados emergentes, una divisa de América Latina logró destacarse con una sorpresiva apreciación frente al dólar estadounidense. Pese a los vaivenes económicos que afectaron a varias monedas de la región, esta logró fortalecerse con un desempeño que superó todas las proyecciones.

De acuerdo con el análisis de Bloomberg Línea, esta moneda —de un país con baja inflación, crecimiento sostenido y fuerte ingreso de divisas— se apreció más del 17 % frente al dólar durante 2025, convirtiéndose en la más sólida de Latinoamerica. Su repunte ha llamado la atención de inversionistas y analistas internacionales.

¿Cuál es la moneda latinoamericana que más se apreció frente al dólar en 2025?

El guaraní paraguayo fue la moneda con mejor desempeño en América Latina en 2025, según el ranking de monedas regionales publicado por Bloomberg Línea. Con una apreciación acumulada del 17 % frente al dólar, se ubicó por encima del sol peruano, el peso uruguayo y otras monedas consideradas estables en la región.

El comportamiento positivo del guaraní contrasta con la depreciación que sufrieron otras monedas latinoamericanas, muchas de ellas impactadas por conflictos políticos internos, presiones inflacionarias o salidas de capital. Paraguay, en cambio, mantuvo un entorno económico predecible y una política fiscal prudente que reforzó la confianza del mercado.

El repunte del guaraní paraguayo

Paraguay registró un crecimiento económico robusto durante el año. El Banco Central proyectó una expansión del PIB cercana al 6%, impulsada por sectores como la agricultura, los servicios y la construcción. Este crecimiento estuvo acompañado por una inflación contenida (cercana al 4%) y una política monetaria estable, con la tasa de interés de referencia en 6 % desde marzo de 2024.

El ingreso de inversión extranjera directa y el aumento de las exportaciones también fortalecieron el flujo de divisas. Todo esto generó un entorno ideal para que el guaraní se fortaleciera, en un año en que el dólar global perdió terreno frente a varias monedas emergentes. Para analistas citados por Bloomberg, Paraguay se convirtió en un "refugio de estabilidad" dentro del contexto latinoamericano.

¿Cómo le irá al guaraní paraguayo en 2026?

El futuro del guaraní dependerá de varios factores: el comportamiento del dólar a nivel global, el sostenimiento del crecimiento económico interno y el entorno político regional. Si Paraguay mantiene sus fundamentos macroeconómicos sólidos, su moneda podría seguir destacando en América Latina, aunque es probable que la apreciación se modere.

El Banco Central ha advertido que vigilará de cerca cualquier presión sobre el tipo de cambio, especialmente si el flujo de capitales se desacelera o si cambian las condiciones externas. Por ahora, el guaraní parte con ventaja como una de las monedas mejor posicionadas para 2026 en el contexto latinoamericano.