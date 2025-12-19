HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Caso Cócteles en jaque: ¿Se archiva el proceso contra Keiko Fujimori? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

No es el sol peruano: esta es la moneda latinoamericana que más se apreció frente al dólar en 2025, según Bloomberg

Una divisa de América Latina sorprendió al liderar el ranking regional de apreciación frente al dólar en 2025, según Bloomberg. Su sólido desempeño económico la convirtió en la moneda más fuerte del año.

El guaraní paraguayo resalta como la moneda más fuerte frente al dólar en 2025.
El guaraní paraguayo resalta como la moneda más fuerte frente al dólar en 2025. | Composición LR

En un año marcado por la inestabilidad en los mercados emergentes, una divisa de América Latina logró destacarse con una sorpresiva apreciación frente al dólar estadounidense. Pese a los vaivenes económicos que afectaron a varias monedas de la región, esta logró fortalecerse con un desempeño que superó todas las proyecciones.

De acuerdo con el análisis de Bloomberg Línea, esta moneda —de un país con baja inflación, crecimiento sostenido y fuerte ingreso de divisas— se apreció más del 17 % frente al dólar durante 2025, convirtiéndose en la más sólida de Latinoamerica. Su repunte ha llamado la atención de inversionistas y analistas internacionales.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

lr.pe

¿Cuál es la moneda latinoamericana que más se apreció frente al dólar en 2025?

El guaraní paraguayo fue la moneda con mejor desempeño en América Latina en 2025, según el ranking de monedas regionales publicado por Bloomberg Línea. Con una apreciación acumulada del 17 % frente al dólar, se ubicó por encima del sol peruano, el peso uruguayo y otras monedas consideradas estables en la región.

El comportamiento positivo del guaraní contrasta con la depreciación que sufrieron otras monedas latinoamericanas, muchas de ellas impactadas por conflictos políticos internos, presiones inflacionarias o salidas de capital. Paraguay, en cambio, mantuvo un entorno económico predecible y una política fiscal prudente que reforzó la confianza del mercado.

PUEDES VER: Protesta masiva de trabajadores en Argentina contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei

lr.pe

El repunte del guaraní paraguayo

Paraguay registró un crecimiento económico robusto durante el año. El Banco Central proyectó una expansión del PIB cercana al 6%, impulsada por sectores como la agricultura, los servicios y la construcción. Este crecimiento estuvo acompañado por una inflación contenida (cercana al 4%) y una política monetaria estable, con la tasa de interés de referencia en 6 % desde marzo de 2024.

El ingreso de inversión extranjera directa y el aumento de las exportaciones también fortalecieron el flujo de divisas. Todo esto generó un entorno ideal para que el guaraní se fortaleciera, en un año en que el dólar global perdió terreno frente a varias monedas emergentes. Para analistas citados por Bloomberg, Paraguay se convirtió en un "refugio de estabilidad" dentro del contexto latinoamericano.

PUEDES VER: ELN deja 7 soldados muertos y 28 heridos tras ataque a base militar con drones explosivos en Colombia

lr.pe

¿Cómo le irá al guaraní paraguayo en 2026?

El futuro del guaraní dependerá de varios factores: el comportamiento del dólar a nivel global, el sostenimiento del crecimiento económico interno y el entorno político regional. Si Paraguay mantiene sus fundamentos macroeconómicos sólidos, su moneda podría seguir destacando en América Latina, aunque es probable que la apreciación se modere.

El Banco Central ha advertido que vigilará de cerca cualquier presión sobre el tipo de cambio, especialmente si el flujo de capitales se desacelera o si cambian las condiciones externas. Por ahora, el guaraní parte con ventaja como una de las monedas mejor posicionadas para 2026 en el contexto latinoamericano.

Notas relacionadas
El país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la reserva más grande de petróleo

El país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la reserva más grande de petróleo

LEER MÁS
Lula se ofrece como mediador entre Estados Unidos y Venezuela para evitar "una guerra" en América Latina

Lula se ofrece como mediador entre Estados Unidos y Venezuela para evitar "una guerra" en América Latina

LEER MÁS
China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

LEER MÁS
China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y metro en expansión

'Beso dinamita' final: cuándo se estrena el capítulo 14 del k-drama y dónde verlo online

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Mundo

Este país de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y metro en expansión

“Me siento absolutamente sin defensa”: la jueza peruana de La Haya sancionada por EE. UU. tras investigar crímenes

Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025