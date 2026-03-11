El nuevo ataque israelí contra territorio líbano ocurrió en la madrugada del jueves 12 de marzo. | AFP

Una nueva ola de ataques aéreos israelíes golpeó la madrugada del jueves 12 de marzo la capital libanesa, Beirut, dejando al menos 7 muertos y más de 20 heridos, según informó el Ministerio de Salud nacional. Las autoridades señalaron que las víctimas se encontraban en Ramlet al Bayda, una zona costera donde desplazados dormían al aire libre tras días de intensos combates entre Israel y el movimiento chií Hezbolá.

El Ejército israelí afirmó que el ataque se dirigió contra la infraestructura del aliado de Irán en el área de Dahieh, justo después de un lanzamiento de decenas de cohetes desde el sur de Líbano. En declaraciones oficiales publicadas en redes, las fuerzas indicaron que “los esfuerzos de intercepción contra los proyectiles continúan”, y reiteraron que su campaña se centra en objetivos ligados al partido paramilitar. Hasta el momento, se han registrado 8 bombardeos de gran escala.

Escalada violenta entre Israel y Hezbolá

La actual guerra entre ambos bandos inició el 2 de marzo de 2026, tras la campaña militar de Tel Aviv y Estados Unidos contra Irán que detonó la guerra regional. En esa fecha, la organización libanesa lanzó misiles hacia el norte del territorio israelí como represalia por la ofensiva previa.

El Ejército israelí incrementó sus ataques aéreos e incursionó por tierra en el sur del Líbano, con especial énfasis en las localidades fronterizas y los suburbios de Beirut. Dichos puntos representan bastiones estratégicos del grupo armado donde las autoridades locales reportaron más de 600 fallecidos en una semana y miles de lesionados. La mayoría de estas víctimas son civiles atrapados bajo los constantes bombardeos sobre zonas residenciales.

La violencia generó una crisis humanitaria de magnitud alarmante con graves daños a viviendas, escuelas y servicios básicos. Cerca de "600.000 personas han sido desplazadas internamente", según datos de medios internacionales que exponen la fragilidad de la infraestructura civil. Este flujo migratorio forzado refleja la severidad de un conflicto que desarticula la estabilidad social en toda la nación.

Trump afirma que EE.UU. ha “ganado” la guerra

El republicano proclamó este 11 de marzo que su nación venció a Irán y aclaró que las operaciones militares mantendrán su curso actual. Según un comunicado de RFE/RL, las fuerzas estadounidenses no cesarán sus acciones “hasta que el trabajo esté terminado”, con el fin de consolidar los objetivos estratégicos previstos en la región.

Durante intervenciones recientes, el jefe de Estado calificó el conflicto como “muy completo, prácticamente”. Bajo su perspectiva, las capacidades de la armada y la fuerza aérea iraní presentan una debilidad crítica frente al despliegue norteamericano.

La Casa Blanca emite señales contradictorias respecto al desenlace definitivo de las hostilidades. Aunque Trump vaticina un final “muy pronto” gracias a los “logros significativos” obtenidos, también reconoció que todavía no se ha “ganado lo suficiente”. Esta postura sugiere una extensión de la campaña militar hasta alcanzar metas de mayor envergadura en territorio extranjero.