HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Israel bombardea Beirut y deja 7 muertos como respuesta a reciente ofensiva de Hezbolá: ya son 8 ataques de gran escala

La escalada de la guerra, iniciada el 2 de marzo, ha provocado más de 600 muertos y miles de heridos, la mayoría civiles.

El nuevo ataque israelí contra territorio líbano ocurrió en la madrugada del jueves 12 de marzo.
El nuevo ataque israelí contra territorio líbano ocurrió en la madrugada del jueves 12 de marzo. | AFP

Una nueva ola de ataques aéreos israelíes golpeó la madrugada del jueves 12 de marzo la capital libanesa, Beirut, dejando al menos 7 muertos y más de 20 heridos, según informó el Ministerio de Salud nacional. Las autoridades señalaron que las víctimas se encontraban en Ramlet al Bayda, una zona costera donde desplazados dormían al aire libre tras días de intensos combates entre Israel y el movimiento chií Hezbolá.

El Ejército israelí afirmó que el ataque se dirigió contra la infraestructura del aliado de Irán en el área de Dahieh, justo después de un lanzamiento de decenas de cohetes desde el sur de Líbano. En declaraciones oficiales publicadas en redes, las fuerzas indicaron que “los esfuerzos de intercepción contra los proyectiles continúan”, y reiteraron que su campaña se centra en objetivos ligados al partido paramilitar. Hasta el momento, se han registrado 8 bombardeos de gran escala.

TE RECOMENDAMOS

ENDULZAMIENTOS PARA EL AMOR: ¿ARMONIZAN LA RELACIÓN O ALTERAN EL DESTINO?ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El FBI advierte que Irán podría lanzar drones a California como represalia por la guerra con EE.UU. e Israel, según ABC News

lr.pe

Escalada violenta entre Israel y Hezbolá

La actual guerra entre ambos bandos inició el 2 de marzo de 2026, tras la campaña militar de Tel Aviv y Estados Unidos contra Irán que detonó la guerra regional. En esa fecha, la organización libanesa lanzó misiles hacia el norte del territorio israelí como represalia por la ofensiva previa.

El Ejército israelí incrementó sus ataques aéreos e incursionó por tierra en el sur del Líbano, con especial énfasis en las localidades fronterizas y los suburbios de Beirut. Dichos puntos representan bastiones estratégicos del grupo armado donde las autoridades locales reportaron más de 600 fallecidos en una semana y miles de lesionados. La mayoría de estas víctimas son civiles atrapados bajo los constantes bombardeos sobre zonas residenciales.

La violencia generó una crisis humanitaria de magnitud alarmante con graves daños a viviendas, escuelas y servicios básicos. Cerca de "600.000 personas han sido desplazadas internamente", según datos de medios internacionales que exponen la fragilidad de la infraestructura civil. Este flujo migratorio forzado refleja la severidad de un conflicto que desarticula la estabilidad social en toda la nación.

PUEDES VER: Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

lr.pe

Trump afirma que EE.UU. ha “ganado” la guerra

El republicano proclamó este 11 de marzo que su nación venció a Irán y aclaró que las operaciones militares mantendrán su curso actual. Según un comunicado de RFE/RL, las fuerzas estadounidenses no cesarán sus acciones “hasta que el trabajo esté terminado”, con el fin de consolidar los objetivos estratégicos previstos en la región.

Durante intervenciones recientes, el jefe de Estado calificó el conflicto como “muy completo, prácticamente”. Bajo su perspectiva, las capacidades de la armada y la fuerza aérea iraní presentan una debilidad crítica frente al despliegue norteamericano.

La Casa Blanca emite señales contradictorias respecto al desenlace definitivo de las hostilidades. Aunque Trump vaticina un final “muy pronto” gracias a los “logros significativos” obtenidos, también reconoció que todavía no se ha “ganado lo suficiente”. Esta postura sugiere una extensión de la campaña militar hasta alcanzar metas de mayor envergadura en territorio extranjero.

Notas relacionadas
El FBI advierte que Irán podría lanzar drones a California como represalia por la guerra con EE.UU. e Israel, según ABC News

El FBI advierte que Irán podría lanzar drones a California como represalia por la guerra con EE.UU. e Israel, según ABC News

LEER MÁS
Jefe del Pentágono de EE. UU. advierte que este martes será el día “más intenso” de bombardeos contra Irán

Jefe del Pentágono de EE. UU. advierte que este martes será el día “más intenso” de bombardeos contra Irán

LEER MÁS
Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

LEER MÁS
El FBI advierte que Irán podría lanzar drones a California como represalia por la guerra con EE.UU. e Israel, según ABC News

El FBI advierte que Irán podría lanzar drones a California como represalia por la guerra con EE.UU. e Israel, según ABC News

LEER MÁS
El terrible caso de una joven brasileña que mató a sus padres para fugarse con su novio y apoderarse de herencia millonaria

El terrible caso de una joven brasileña que mató a sus padres para fugarse con su novio y apoderarse de herencia millonaria

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Israel bombardea Beirut y deja 7 muertos como respuesta a reciente ofensiva de Hezbolá: ya son 8 ataques de gran escala

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Artista Mario Colán, líder de ‘De qué color son tus muertos’, busca ser diputado para fortalecer el sector de las artes

Mundo

El FBI advierte que Irán podría lanzar drones a California como represalia por la guerra con EE.UU. e Israel, según ABC News

Al menos 46 detenidos, incluidos presos políticos, murieron en cárceles cubanas entre 2025 y 2026 por falta de atención médica, denuncia ONG

Incendio en autobús de Suiza deja 6 muertos y 5 heridos: autoridades descartan que se trate de un atentado terrorista

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Artista Mario Colán, líder de ‘De qué color son tus muertos’, busca ser diputado para fortalecer el sector de las artes

Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud: José María Balcázar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025