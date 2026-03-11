Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por la Copa Libertadores 2026 HOY en Matute: ¡gol de Maxloren Castro!

Minuto 5. Edson Castillo remata arriba, sorprende a Enríquez y silencia Matute con el 1-0.

Minuto 29. Edson Castillo, tras un grave error en defensa, remate de fuera del área y anota el 2-0.

Minuto 50. Maxloren Castro llega con dificultad al centro, pero remata con precisión y pone el 2-1.

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO se enfrentan en el estadio Alejandro Villanueva, por el duelo de vuelta en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El cotejo es transmitido por la señal de ESPN, pero también cuentas con la cobertura ONLINE de La República Deportes para que no te pierdas este y otros partidos de hoy.

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Copa Libertadores 18:12 ¡Gol de Sporting Cristal! Minuto 50. Maxloren Castro llega con dificultad al centro, pero remata con precisión y pone el 2-1. 18:06 Empieza el segundo tiempo Se reanuda el fútbol en Matute. En Cristal, ingresó Irven Ávila por Felipe Vizeu. Foto: Carlos Felix/GLR 17:52 Final del primer tiempo Se terminó la etapa inicial de este encuentro. Carabobo gana por dos goles y está eliminando a Cristal. Foto: Carlos Felix/GLR 17:51 Cristal se salva del 3-0 Minuto 45+3. José Riasco estuvo cerca de poner el tanto de la goleada. La defensa de Cristal intervino para mandarla al córner. 17:48 Se juegan 3 minutos más Minuto 45. El cuarto árbitro levanta el tablero para dar a conocer el tiempo de adición. Se le termina la etapa inicial al club rimense. 17:42 Amarilla para Távara Minuto 39. Martín Távara es amonestado luego de una dura entrada por debajo contra un jugador rival. 17:41 Remate de Yotún que pasó cerca Minuro 39. Yoshimar Yotún le pega desde el borde del área en busca del 2-1. La pelota pasó cerca. 17:39 Vizeu no pudo marcar el descuento Minuto 37. Felipe Vizeu remata incómodo ante la marca de Fuentes y desaprovecha la chance de descontar. 17:37 Cambios en Sporting Cristal Minuto 34. Maxloren Castro y Santiago González tomarán el lugar de Catriel Cabellos y Luis Iberico. Foto: captura de ESPN 17:36 ¡Távara la mandó al palo! Minuto 33. Martín Távara estrella su remate de tiro libre en el travesaño. En el rebote, Cristian le pegó mal y la mandó por arriba. 17:34 Amarilla para Tortolero Minuto 32. Edson Tortolero comete falta sobre Catriel Cabellos y es amonestado. Tiro libre para Cristal. 17:32 ¡Gol de Carabobo! Minuto 29. Edson Castillo, tras un grave error en defensa, remate de fuera del área y anota el 2-0. 17:26 Carabobo se acerca Minuto 23. En las últimas jugadas, el club granate tuvo un par de aproximaciones al arco rival y generó algún susto. 17:23 Lutiger falló en el taco Minuto 20. Rafael Lutiger quiso sorprender de taco tras un centro de córner. La pelota no encuentra receptor y se pasea por el área. 17:22 ¡Bruera evitó el 1-1! Minuto 19. El remate de Catriel Cabellos es desviado al córner por el arquero Lucas Bruera, quien rozó la pelota. 17:19 Remate desviado de Berríos Minuto 16. Joshuan Berrios prefirió la personal antes que dar el pase, pero su disparo salió desviado por un costado del arco. 17:16 Cristal sigue sin generar chances de gol Minuto 13. El empuje del club rimense no le alcanza para crear verdadero peligro en el área de Carabobo. La visita sigue en ventaja. 17:12 Riasco se perdió el 2-0 Minuto 9. José Riasco no cabeceó bien tras un gran pase al área. Se salvó Cristal. 17:10 Cristal sale por el empate Minuto 8. Con el 1-1 global, ahora Cristal debe salir a buscar el gol que le devuelva la ventaja. 17:08 ¡Gol de Carabobo! Minuto 5. Edson Castillo remata arriba, sorprende a Enríquez y silencia Matute con el 1-0. 17:03 ¡Empezó el partido! Pitazo inicial en Matute. Sporting Cristal y Carabobo definen al clasificado a fase de grupos de esta Copa Libertadores. 16:43 Calentamiento de Sporting Cristal Los jugadores del club rimense se pusieron a punto a pocos minutos para el arranque de este encuentro. Fotos: Sporting Cristal 16:20 Alineación confirmada de Carabobo Bruera, Bilbao, Neira, Fuentes, Berríos, Cova, Núñez, Castillo, Pérez, Riasco, Tortolero. 16:18 Alineación confirmada de Sporting Cristal Enríquez, Cristiano, Lutiger, Araujo, Sosa, Yotún, Távara, Cabellos, Iberico, Vizeu, Santana. 16:15 Así fue la llegada de Sporting Cristal al estadio El plantel del club rimense ya está en el estadio Alejandro Villanueva para el partido de hoy. Fotos: Sporting Cristal 16:00 Vestuario listo para Sporting Cristal El camerino del club rimense en Matute ya tiene todo listo a falta de una hora para el partido. Foto: Sporting Cristal 14:58 Cristal y Carabobo van por un millonario premio El ganador de esta llave recibirá, como premio por clasificar a la fase de grupos, 3 millones de dólares (un millón por cada partido de local que dispute en dicha instancia). Foto: Sporting Cristal 13:56 ¿Quién será el árbitro de Cristal vs Carabobo? El uruguayo Gustavo Tejera será el encargado de impartir justicia en este encuentro. Desde el VAR, tendrá la asistencia de Christian Ferreyra. Foto: AFP 13:15 ¿Qué necesita Carabobo para clasificar? Debido a que en la ida perdió 1-0, el equipo venezolano está obligado a ganar por dos o más goles para remontar el marcador global y quedarse con la clasificación a fase de grupos. Foto: Carabobo Fútbol Club 12:20 ¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar? Para lograr la clasificación a fase de grupos, al club celeste le basta con un empate o un nuevo triunfo, por cualquier marcador. Si pierde por un gol, tendrá que definir todo con una tanda de penales. Foto: Sporting Cristal 11:27 Carabobo tiene 2 bajas Para esta revancha contra Cristal, el equipo granate anunció que Eric Ramírez y Alexander González no estarán disponibles por lesión. El primero presenta un desgarro semitendinoso grado 2 con edema importante, mientras que el segundo sufrió una fractura no desplazada de la falange proximal del 5to dedo del pie derecho. Foto: Carabobo Fútbol Club 10:35 Convocados de Carabobo Esta es la lista de convocados del club venezolano. Foto: Carabobo Fútbol Club 10:00 Sporting Cristal vs Carabobo: pronósticos Las apuestas del Sporting Cristal vs Carabobo le otorgan una ventaja al equipo cervecero, que buscará definir la clasificación de local. Betsson: gana Cristal (1,88), empate (3,05), gana Carabobo (4,45)

Betano: gana Cristal (1,95), empate (3,40), gana Carabobo (4,60)

Bet365: gana Cristal (1,90), empate (3,30), gana Carabobo (3,90)

1XBet: gana Cristal (1,92), empate (3,27), gana Carabobo (4,66)

Coolbet: gana Cristal (1,85), empate (3,30), gana Carabobo (4,80)

Doradobet: gana Cristal (1,94), empate (3,40), gana Carabobo (4,50). 09:13 Posible alineación de Cristal Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu. 08:46 Posible alineación de Carabobo Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco. 08:06 Mensaje de Cristal a sus hinchas A través de un comunicado, el club rimense brindó detalles del operativo de seguridad que se llevará a cabo hoy para que los hinchas puedan acudir a Matute sin mayores inconvenientes. 07:19 ¿Cómo quedó la ida entre Cristal y Carabobo? Sporting Cristal parte con ventaja en la serie gracias a su triunfo 1-0 en territorio venezolano. El único gol lo anotó Yoshimar Yotún desde el punto de penal. Foto: Sporting Cristal 06:30 ¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo? La transmisión del Cristal vs Carabobo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y la plataforma Disney Plus. 05:45 ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores? El partido clave entre rimenses y llaneros se juega a las 5:00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora venezolana).

Los dirigidos por Paulo Autuori parten con ventaja en la serie gracias al triunfo que lograron en territorio llanero. Yoshimar Yotún fue el encargado de asegurar la victoria con una gran definición desde el punto de penal.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?

En suelo peruano, el partido de vuelta Sporting Cristal y Carabobo empezará desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Canal para ver Sporting Cristal vs Carabobo

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs Carabobo se podrá ver a través de la cadena ESPN en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN 3

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN 2

Costa Rica: Disney Plus Premium

Ecuador: ESPN 2

México: Disney Plus Premium

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: beIN Sports Ñ

Canadá: beIN Sports Ñ.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Carabobo por internet gratis?

Si deseas ver Sporting Cristal vs Carabobo online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Paulo Autuori y Daniel Farías para la revancha por el boleto a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu .

. Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco.

¿Dónde juega Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores?

Sporting Cristal decidió cambiar su localía para la vuelta ante Carabobo. Los celestes recibirán al conjunto paraguayo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Sporting Cristal vs Carabobo: pronósticos y apuestas

Las apuestas del Sporting Cristal vs Carabobo le otorgan una ventaja al equipo cervecero, que buscará definir la clasificación de local.

Sporting Cristal vs Carabobo: entradas

Los hinchas de Sporting Cristal están respondiendo de gran manera y agotaron todas las entradas para popular norte y occidente central. En la página web Joinnus, empresa encargada de la venta de entradas, se pueden apreciar los boletos disponibles.

Oriente: S/79,90

Oriente (visita): S/99,90

Occidente lateral: S/109,90.

Árbitros de Sporting Cristal vs Carabobo

Esta es la terna arbitral designada por la Conmebol para este partido de vuelta de Copa Libertadores.