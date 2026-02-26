Artista Mario Colán, líder de ‘De qué color son tus muertos’, busca llegar al Senado para fortalecer el sector de las artes

Mario Colán, artista peruano que lideró la iniciativa ‘De qué color son tus muertos’, fue entrevistado el día de hoy por Rosa María Palacios en ‘Sin guion’, en el que dio a conocer el porqué de su incursión en la política y su candidatura al Senado por Venceremos. “Nadie del sector cultural o de derechos humanos se siente con ganas de meterse ahí al asunto… Quiero ser un vehículo para que los trabajadores del sector de las artes y las culturas obtengan los derechos que se merecen. Y el sector de derechos humanos tenga un representante en el Congreso”, manifestó.

El fotógrafo lamentó que no se encuentren dentro de la agenda ni el tema de derechos humanos ni el de cultura, y que siendo él un “trabajador” de ambos sectores busca “priorizar” esto dentro del Parlamento. “Para llegar al Congreso, uno no tiene que ser abogado. Y nosotros somos un equipo, hace 10 años que estamos trabajando este plan de cultura cuando estuvimos en el Frente Amplio”, comentó Colán y agregó que viene siendo militante de Nuevo Perú por un largo tiempo.

Dentro de su experiencia, el artista visual destacó haber sido parte de distintos proyectos dentro del Estado, así como de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. “Siempre he viajado y he visto cosas, y he documentado situaciones de precariedad, ¿no?, de abandono y de violencia. Y yo toda la vida he vivido pensando que con mi trabajo podía visibilizar estas cosas invisibilizadas”, dijo enfatizando que esta vez busca “aportar” desde un lugar diferente.

‘De qué color son tus muertos’: campaña inspirada en las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte

La campaña ‘De qué color son tus muertos’, dirigida por Mario Colán, surgió para reclamar justicia y memoria por los más de 50 peruanos asesinados durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, ocurridas tras su asunción como presidenta en diciembre de 2022 y marcadas por la represión de las fuerzas del orden.

A través de piezas gráficas protagonizadas por distintas figuras públicas, entre ellas Tatiana Astengo y Lucho Cáceres —con cuerpos maquillados mostrando heridas—, la iniciativa busca sensibilizar a la sociedad sobre las vidas de quienes salieron a marchar y no regresaron, y hacer visible la historia de cada víctima mientras invita a reflexionar sobre la atención que el Estado y los medios otorgan, o niegan, a estas tragedias.