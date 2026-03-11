HOYSuscripcion LR Focus

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación de Delia Espinoza e informe de empresas chinas

El Legislativo definirá la posible inhabilitación por 10 años de la fiscal suprema y debatirá el informe final de la comisión que investigó millonarias irregularidades en contratos con constructoras chinas.

La ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, postula al decanato del Colegio de Abogados.
La ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, postula al decanato del Colegio de Abogados. | Foto: composición LR/ Congreso

El Pleno del Congreso de la República, bajo la conducción de su mesa directiva, sesionará este jueves 12 de marzo a partir de las 10:00 a.m. con una agenda cargada de temas de alto impacto político y judicial. Entre los puntos principales destacan el proceso de acusación constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza y los resultados de la investigación sobre presuntos favorecimientos a empresas chinas.

Uno de los momentos de mayor tensión será el debate del Informe Final de la Denuncia Constitucional acumuladas 563 y 618 contra Delia Espinoza Valenzuela. El documento recomienda declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó la denunciada. No obstante, el documento sugiere su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo de 10 años, acusándola de presuntas infracciones constitucionales y del delito de abuso de autoridad así como la infracción a los artículos 158 y 159 de la Constitución.

Esta sesión representa un capítulo crítico para la exfiscal de la Nación, quien ya ha enfrentado procesos previos similares. De aprobarse el informe, la magistrada quedaría fuera de la carrera pública.

Congreso revisará el caso de las empresas chinas

Asimismo, el Pleno someterá a votación el informe final de la comisión investigadora encargada de analizar las presuntas irregularidades en las licitaciones y contratos de empresas chinas con el Estado peruano.

La investigación, que abarca un periodo que involucra a cuatro gestiones gubernamentales pasadas de los expresidentes Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, señala la existencia de un presunto esquema de favorecimiento en obras públicas de gran envergadura. El informe recomienda derivar los hallazgos al Ministerio Público para que se inicien las acciones penales correspondientes contra exfuncionarios y representantes legales de las constructoras involucradas.

Además de estos casos emblemáticos, la representación nacional tiene previsto discutir: dictámenes sobre seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado; proyectos de ley relacionados con la reactivación económica y el sector agrario; pedidos de facultades legislativas en materias específicas solicitadas por el Ejecutivo.

La sesión podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales del Congreso y el canal del Estado a partir de las 10.00 a. m.

