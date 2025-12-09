"Es otro muerto de Maduro": militante de Vente Venezuela arremete contra el régimen tras admitir el fallecimiento de Alfredo Díaz

La muerte del exgobernador Alfredo Díaz en prisión ha generado una ola de indignación contra el régimen de Nicolás Maduro. | Composición LR | Omar Neyra

La muerte del exgobernador Alfredo Díaz en prisión ha generado una ola de indignación contra el régimen de Nicolás Maduro. | Composición LR | Omar Neyra

La muerte de Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta, exalcalde de la ciudad de Porlamar y líder opositor encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro, conmocionó al mundo entero y despertó una ola de críticas e indignación hacia el Gobierno venezolano, responsabilizándolo de esta pérdida, ya que debió garantizar su integridad y salud mientras se encontraba recluido.

En ese sentido, Omar González Moreno, miembro de la Dirección Nacional del partido Vente Venezuela, de María Corina Machado, se pronunció en contra de este trágico hecho. "La posición de Maduro no es otra que la del responsable de tantas muertes que han ocurrido en sus inmundas celdas", declaró.

"(Alfredo Díaz) no murió de causas naturales"

González Moreno aseguró que la muerte de Alfredo Díaz no ocurrió tal cual lo narra el régimen madurista, sino que fue producto debido a las condiciones en las que se encontraba detenido. Pues claro, estaba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de El Helicoide, el centro de tortura más grande y temido del país.

"No murió de causas naturales, muere producto de la tortura psicológica a la que fue sometido, a la falta de asistencia médica, el abandono por parte de quienes tenían la responsabilidad legal de velar por su situación sanitaria. Es otro muerto de Maduro", aseguró Moreno a La República.

El sentido fallecimiento de Díaz, quien fue despedido por una enorme multitud y homenajeado por miles de venezolanos alrededor del mundo, el pasado lunes. Líderes de la oposición se sumaron al acto de condolencias, como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Henrique Capriles, Leopoldo López, entre otros.

El nombre del exgobernador se suma a la lista de otros seis reclusos reportados como fallecidos que supuestamente se encontraban bajo el resguardo del régimen. "Ha habido más de 25 muertos a manos del Estado y bajo la custodia de quien usurpa el poder en Venezuela —Nicolás Maduro—", sentenció Omar.

Régimen de Maduro reportó que Díaz murió por un "infarto"

"El día sábado 6 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 6.33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio", se lee en el comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, donde aseguraron que el exgobernador fue trasladado al hospital clínico Universitario, "donde ingresó y, al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después".

Según el régimen, Díaz "estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica", argumento que fue cuestionado desde el primer momento, debido a que este, según informaron Machado y Urrutia, no es un caso aislado.

Leynys Malavé, su esposa, denunció públicamente la muerte de Díaz y exigió a las autoridades explicaciones al respecto. "A Alfredo le arrebataron la vida, pero no pudieron apagar su causa. No pudieron detener el amor profundo que sentía por cada comunidad, por cada familia, por cada neoespartano que creyó en él. Ese legado sigue aquí, vivo, creciendo, acompañándonos, recordándonos que la dignidad jamás se negocia", expresó por medio de una publicación en Instagram, lamentando no poder estar presente en el velorio, debido a su "destierro".

Asimismo, aseguró que este no es el fin de su legado y que no se detendrá hasta encontrar respuestas. "Espero en Dios justicia, porque de esa sí que no se salvarán... Gracias por amarme, tu mundo te va a extrañar siempre", dijo en diversos mensajes compartidos por sus redes sociales.