Una posible ofensiva estadounidense sobre Venezuela creó un clima de inquietud entre venezolanos situados en distintas ciudades del sur de Florida. Las conversaciones habituales quedaron desplazadas por preguntas sobre los movimientos militares de Estados Unidos y el efecto de esas decisiones en un eventual desenlace político en Caracas. La comunidad observa los ataques contra embarcaciones, el despliegue de una flota naval y los mensajes variables del presidente Donald Trump sin una noción clara del rumbo que tomará la situación.

Venezolanos que huyeron durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro describen posiciones distintas ante este escenario. Una parte exige una acción directa de Washington para forzar la salida de Maduro, señalada como ilegítima por la oposición en las elecciones de 2024. Otra parte expresa rechazo ante cualquier posibilidad de conflicto, por miedo a un saldo de víctimas y por la ausencia de garantías sobre los objetivos de una intervención. Este desacuerdo provocó discusiones entre simpatizantes de la intervención y quienes piden cautela.

TE RECOMENDAMOS INHABILITAN A DELIA ESPINOZA: CONGRESO AGRAVA CRISIS POLÍTICA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Qué les preocupa a los venezolanos residentes en Florida?

El mensaje de Donald Trump sobre su disposición a dialogar con Nicolás Maduro aumentó la incertidumbre y dejó a la comunidad sin una interpretación clara sobre la estrategia de Washington. En ese contexto, las opiniones se alejaron de cualquier consenso. “Si hay un sentimiento común entre todos los venezolanos, es el odio” hacia Nicolás Maduro, recalcó Andrea González, venezolana residente en Florida.

Personas con familiares en el país sudamericano expresarón su inquietud por el posible impacto de una ofensiva. Carmen, de 66 años, afirmó: “Si cae Maduro, sería una maravilla”, pero advirtió: “Pero si eso ocurre, habrá muchos muertos. Una guerra entre ambos países sería una catástrofe”. Otros testimonios mencionan el deseo de evitar un episodio que pueda afectar a civiles. Adelys Ferro declaró: “En medio de nuestra desesperación y deseo de libertad, hemos minimizado lo que significa una guerra”.

PUEDES VER: Exjefe de espionaje de Nicolás Maduro revela campaña narcoterrorista contra Estados Unidos

¿Qué efecto tienen las políticas migratorias de Trump en la posición sobre una intervención intervención militar?

La reanudación de vuelos de deportación hacia Venezuela y la revocación del Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de ciudadanos de ese país crearon un clima de miedo en zonas con alta presencia de venezolanos. Comerciantes y residentes observaron calles menos activas debido al temor ante una posible detención. Ferro cuestionó esta situación al preguntar: “¿Cómo se pueden conciliar estas realidades?”.

Este panorama influyó en el debate sobre la intervención. Andrea González manifestó apoyo a la presión sobre Maduro, aunque expresó desacuerdo con la política migratoria. Afirmó: “Las mismas personas que han sido deportadas no lo odiarían tanto si lograra eso”. Otros testimonios describen choques internos, críticas personales y discusiones familiares. Luis Fernando Atencio señaló: “Es como si, si no estás al 1000 por ciento con ellos o no quieres una intervención militar, entonces eres un colaboracionista”. Ese ambiente redujo el margen para posiciones intermedias dentro del grupo.

¿Qué temores y expectativas muestran quienes apoyan o rechazan una intervención?

Quienes respaldan una intervención consideran indispensable una acción contundente para remover a Nicolás Maduro. Esteban Hernández Ramos sostuvo: “En teoría, nos debería unir lo mismo, que es la libertad de Venezuela”, aunque reconoció divisiones al afirmar: “Cuando vamos a la práctica, existe esa división”. También declaró que una parte de la comunidad exige una ocupación prolongada para desarmar la estructura militar venezolana y facilitar un cambio político. José Antonio Colina expresó: “Como ese es un régimen que se mantiene por la fuerza, por la fuerza tiene que salir”.

Otros venezolanos rechazan una ofensiva y temen un saldo de víctimas. Ferro aseguró: “No puedo poner mi deseo de volver a ver a mi madre por encima de la vida de los venezolanos”. Algunos testimonios describen ataques en redes sociales contra quienes expresan reservas. César Miguel Rondón afirmó: “Acá me he tenido que cuidar mucho en las opiniones, por razones muy parecidas a las que me tenía que cuidar en Venezuela”, y añadió: “Aquí la intransigencia, sobre todo entre los nuestros, se ha vuelto algo increíble”. Ese clima retrata una comunidad con expectativas contrapuestas y temores profundos ante un posible desenlace militar.