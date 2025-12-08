HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Milei, Noboa y otros presidentes de la región viajarán a Oslo para el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La opositora María Corina Machado, en clandestinidad, ya había confirmado su asistencia al evento, pese a las amenazas del régimen chavista de Maduro.

Javier Milei, Daniel Noboa, Santiago Peña y José Raúl Mulino confirmaron su viaje a Noruega como invitados de María Corina Machado.
Javier Milei, Daniel Noboa, Santiago Peña y José Raúl Mulino confirmaron su viaje a Noruega como invitados de María Corina Machado. | Composición LR

El presidente argentino Javier Milei viajará en la noche del lunes hacia Oslo, Noruega, con el objetivo de asistir a la ceremonia donde la opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025. A su llegada, compartirá la presencia con otros mandatarios de la región: Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá), quienes también confirmaron su viaje como invitados de Machado.

La ceremonia de entrega será el 10 de diciembre de 2025 y genera debate, pues la presencia de altas autoridades de América Latina subraya la relevancia del reconocimiento, en un contexto de fuerte polarización política en Venezuela. El respaldo explícito de esos gobiernos a Machado está destinado a proyectar una señal internacional de apoyo a la oposición venezolana, al tiempo que reafirma una línea crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Confirmación oficial de Machado en medio de la clandestinidad

A pesar de vivir oculta en Venezuela desde la impugnada elección de 2024, María Corina Machado confirmó su intención de viajar a Noruega para recoger el galardón. De acuerdo a CBS News y France24, así lo hizo saber el director del Norwegian Nobel Institute, Kristian Berg Harpviken: "La hablé anoche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia".

No obstante, las circunstancias de su traslado permanecen envueltas en hermetismo: por motivos de seguridad, el Instituto dijo que no puede revelar la fecha exacta de salida ni la ruta que tomará. "Dada la situación de seguridad, no podemos decir más sobre la forma de su llegada", advirtió Harpviken.

El anuncio pone fin a días de especulaciones sobre si la opositora podría abandonar el país, dado que su paradero sigue en reserva tras amenazas del régimen chavista.

La ceremonia: fecha, lugar y asistencia internacional

El galardón fue otorgado a la opositora María Corina Machado por el Norwegian Nobel Committee el pasado 10 de octubre de 2025, y la ceremonia de entrega se realizará dos meses después: 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega. En esta ocasión, el acto tendrá lugar en el tradicional recinto de los Premios Nobel de la Paz.

Además de Machado y los mandatarios de Argentina, Ecuador, Paraguay y Panamá; la reunión también tendrá invitados internacionales y miembros de la comunidad venezolana en el extranjero, en un acto que ya genera altas expectativas.

Venezuela en las horas previas al premio de Machado

En Venezuela, la expectativa alrededor del viaje de Machado es enorme, pero también se siente el peso de la advertencia oficial: la fiscalía chavista ha declarado que la opositora sería considerada "fugitiva" si abandona el país para asistir al evento. Ese riesgo no ha disuadido a Machado: su decisión de asistir, pese a amenazas, refuerza su imagen como símbolo de resistencia. Así informó France 24.

En el exterior, su nominación generó una ola de apoyo popular: según reportes de prensa, en más de 80 ciudades del mundo -entre ellas Lima, Madrid, Buenos Aires y Bogotá- venezolanos y simpatizantes marcharon para celebrar el premio y reclamar democracia en su país.

Aun así, la premiación genera controversia. Sus críticos -incluyendo sectores del gobierno venezolano y de medios aliados- denuncian una injerencia política: cuestionan que una figura opositora que vive en clandestinidad sea condecorada por un organismo internacional. Esto alimenta un debate sobre si el premio representa un acto de solidaridad democrática o una provocación en un contexto de crisis.

La ceremonia y su desenlace podrían tener consecuencias importantes: si Machado logra asistir y regresar, su figura se consolidará internacionalmente como referente de oposición; si, por el contrario, su traslado provoca represalias, podría intensificarse la tensión política y diplomática, incrementando la polarización dentro de Venezuela y la presión sobre el régimen.

