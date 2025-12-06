El preso político Alfredo Díaz falleció en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, conocido como 'El Helicoide', uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro. La confirmación de su muerte fue realizada a través de la red social X (antes Twitter) por la activista Elisa Trotta.

“Acabamos de enterarnos de la muerte del exgobernador y preso político Alfredito Díaz en el centro de torturas de El Helicoide. Otro inocente asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal", sostuvo la exembajadora de Venezuela en Argentina. Agregó que, desde las elecciones del 28 de julio de 2024, más de una decena de ciudadanos ha perdido la vida en cautiverio en manos del gobierno chavista.

Denuncian fallecimiento de Alfredo Díaz en cautiverio por régimen chavista

“Esta barbarie debe parar. Los más de 1.000 presos políticos deben ser liberados, como libre debe ser Venezuela. Tanto dolor no puede seguir aumentando", sentenció Trotta en su cuenta de X. Además, mandó su apoyo a la familia de Díaz y solicitó justicia.

El líder opositor Leopoldo López también se pronunció por la muerte de Díaz a través de su cuenta de X. Resaltó que el exgobernador del estado Nueva Esparta llevaba meses solicitando atención médica. Acción Democrática, partido político de Díaz, lanzó un comunicado para expresar sus condolencias por la pérdida de su militante. "Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad", indicó.

Alfredo Díaz fue detenido en 2024 por el régimen de Maduro

La detención del exgobernador ocurrió en noviembre de 2024, en medio de una crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales de julio de ese año. En esos comicios, la coalición opositora venezolana denunció el resultado como fraudulento, lo que se tradujo en la reelección de Maduro.

Díaz comunicó públicamente su preocupación por la ausencia de divulgación de los resultados desglosados de las elecciones presidenciales. Días antes de su arresto, denunció la crisis eléctrica que afectó a Nueva Esparta en noviembre, situación que el Gobierno atribuyó a supuestos ataques por parte de la oposición.