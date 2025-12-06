Denuncian que Alfredo Díaz, preso político venezolano, falleció en centro de tortura del régimen de Nicolás Maduro
La exembajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta, comunicó el fallecimiento de Alfredo Díaz a través de sus redes sociales y calificó el hecho como una 'barbarie'.
- Los 10 apellidos más comunes en Venezuela: el primero de la lista es uno de los más populares en España
- Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile
El preso político Alfredo Díaz falleció en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, conocido como 'El Helicoide', uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro. La confirmación de su muerte fue realizada a través de la red social X (antes Twitter) por la activista Elisa Trotta.
“Acabamos de enterarnos de la muerte del exgobernador y preso político Alfredito Díaz en el centro de torturas de El Helicoide. Otro inocente asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal", sostuvo la exembajadora de Venezuela en Argentina. Agregó que, desde las elecciones del 28 de julio de 2024, más de una decena de ciudadanos ha perdido la vida en cautiverio en manos del gobierno chavista.
TE RECOMENDAMOS
MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
PUEDES VER: Estados Unidos renueva alerta e insta a sus compatriotas a abandonar "inmediatamente Venezuela"
Denuncian fallecimiento de Alfredo Díaz en cautiverio por régimen chavista
“Esta barbarie debe parar. Los más de 1.000 presos políticos deben ser liberados, como libre debe ser Venezuela. Tanto dolor no puede seguir aumentando", sentenció Trotta en su cuenta de X. Además, mandó su apoyo a la familia de Díaz y solicitó justicia.
Foto: X de Elisa Trotta
El líder opositor Leopoldo López también se pronunció por la muerte de Díaz a través de su cuenta de X. Resaltó que el exgobernador del estado Nueva Esparta llevaba meses solicitando atención médica. Acción Democrática, partido político de Díaz, lanzó un comunicado para expresar sus condolencias por la pérdida de su militante. "Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad", indicó.
PUEDES VER: Condenan al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión y el opositor lo califica como una 'represalia' del régimen de Maduro
Alfredo Díaz fue detenido en 2024 por el régimen de Maduro
La detención del exgobernador ocurrió en noviembre de 2024, en medio de una crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales de julio de ese año. En esos comicios, la coalición opositora venezolana denunció el resultado como fraudulento, lo que se tradujo en la reelección de Maduro.
Díaz comunicó públicamente su preocupación por la ausencia de divulgación de los resultados desglosados de las elecciones presidenciales. Días antes de su arresto, denunció la crisis eléctrica que afectó a Nueva Esparta en noviembre, situación que el Gobierno atribuyó a supuestos ataques por parte de la oposición.