Mundo

Maduro ofrece acuerdos de cooperación a países vecinos en medio de tensiones con EE. UU. por escalada militar cerca a Venezuela

Nicolás Maduro aseguró que esta propuesta serviría para aumentar la seguridad ciudadana en Venezuela y los países que se sumen.

Venezuela destacó la eficacia de su sistema policial, ofreciendo intercambios de información para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Venezuela destacó la eficacia de su sistema policial, ofreciendo intercambios de información para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. | AFP | Juan Barreto

El pasado viernes 5 de diciembre de 2025, en un contexto de elevada tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ofreció a los países vecinos a llevar a cabo acuerdos de cooperación en pro de la seguridad pública, colocando sobre bandeja su sistema policial.

Este anuncio se dio en medio de la inauguración de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en kilómetro 23 de la parroquia El Junquito, en Caracas.

PUEDES VER: Apoyo, dudas y temor a una guerra dividen a venezolanos en EE. UU. ante una posible acción militar sobre Venezuela

Nicolás Maduro ofrece acuerdos de cooperación

"Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos, cuando quieran, de intercambio de información y de operaciones conjuntas", señaló el viernes Nicolás Maduro.

De acuerdo con el líder chavista, el objetivo de esta integración es luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. "Hemos liberado a Venezuela con la fuerza de la ley y ese es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico", señaló, mientras alegó, sin pruebas, haber derrotado y desarticulado organizaciones peligrosas como el Tren de Aragua. "Ya no existe", señaló.

El régimen chavista ha negado cualquier relación y existencia de diversos grupos criminales a los que Estados Unidos ha catalogado como organizaciones terroristas extranjeras (OTE), como el Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, al cual se refieren como una creación mítica.

PUEDES VER: Machado confirma su presencia en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, pese a permanecer en clandestinidad

EE. UU. sanciona a círculo del 'Niño' Guerrero

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional que nació en Venezuela, desde la cárcel del Tocorón, en el estado con el mismo nombre de la banda delictiva, y es comandado por Héctor Rusthenford Guerrero, alias 'Niño' Guerrero, quien, desde la toma de la prisión mencionada en 2023, permanece prófugo.

El Gobierno estadounidense sancionó a Jimena Araya, conocida como 'Rosita', actriz, modelo y DJ venezolana, por una presunta relación sentimental y por otorgar apoyo material.

Asimismo, el Departamento del Tesoro del país norteamericano también sancionó a quien es considerado como la mano derecha de Guerrero, Kenffersso Sevilla, alias 'El Flipper'. Además, de otros supuestos miembros de la organización delictiva como Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrúbal Escobar y Cheison Guerrero, hermano del 'Niño'.

Régimen en Venezuela incorporó 5.600 soldados mientras Maduro asegura no están solos ante la escalda de EE. UU.

Trump comparte artículo que sostiene que sin el apoyo de Rusia, Maduro perdería el poder en Venezuela

Denuncian que Alfredo Díaz, preso político venezolano, falleció en centro de tortura del régimen de Nicolás Maduro

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Estados Unidos desembarca tropas militares en Puerto Rico y mantiene su presión sobre Venezuela en el Caribe

