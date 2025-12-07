HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Régimen en Venezuela incorporó 5.600 soldados mientras Maduro asegura no están solos ante la escalda de EE. UU.

En los EE. UU., más de 60 ciudades se unieron a la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela, donde activistas rechazaron las políticas agresivas del gobierno de Trump y exigieron atención a los problemas internos.

Maduro interpretó que millones de personas se han “convertido en un tejido de fuerza gigantesca, diversa y espontánea”. Foto: AFP.
Maduro interpretó que millones de personas se han "convertido en un tejido de fuerza gigantesca, diversa y espontánea". Foto: AFP.

Las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro incorporaron 5.600 nuevos soldados durante una ceremonia realizada en el Fuerte Tiuna, en Caracas, como parte de una estrategia de fortalecimiento militar frente a lo que califican como “amenazas” de Estados Unidos. Los oficiales responsables describieron a los reclutas como “combatientes revolucionarios, socialistas” y “profundamente chavistas”, formados “bajo el método táctico de resistencia revolucionaria”, según la transmisión oficial.

Durante el acto, el coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez afirmó que “Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión”, esto mediante la Venezolana de Televisión (VTV).

El ingreso de personal militar ocurre en medio del mayor despliegue estadounidense en el Caribe. En respuesta, Maduro insiste en reforzar el alistamiento y en “cerrar filas contra el imperialismo”, término con el que se refiere al gobierno de Estados Unidos. En este contexto, el mandatario reiteró que la Fuerza Armada constituye la “columna vertebral de la estabilidad, la paz, la seguridad y el futuro” de Venezuela.

lr.pe

"¡Venezuela no está sola!"

Asimismo, el gobernante venezolano destacó la realización de la Jornada Mundial de Solidaridad contra la agresión de Estados Unidos, celebrada el sábado en varios países. “Qué extraordinario ver a los pueblos del mundo unidos, en apoyo a los venezolanos y venezolanas […] Ha sido un hecho histórico”, escribió Maduro en su cuenta de Telegram.

Maduro interpretó que millones de personas se han “convertido en un tejido de fuerza gigantesca, diversa y espontánea”. Según el oficialismo, estas actividades buscan respaldar la postura del país. "¡Venezuela no está sola! ¡Ningún imperio podrá silenciar nuestra voz!", añadió.

Jornada de Solidaridad con Venezuela en Estados Unidos

En más de 60 ciudades de Estados Unidos se desarrolló mediante diversas movilizaciones como parte de la Jornada de Solidaridad con Venezuela, en las que activistas rechazaron lo que consideran “agresiones” del gobierno de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico. En las concentraciones, los manifestantes exigieron a Washington “dejar de usar los fondos públicos para la compra de armas y la promoción de guerra”, y demandaron atender “las problemáticas de los estadounidenses”, según consignaron medios locales.

Las expresiones de apoyo también se replicaron en América Latina y otras regiones. Países como Chile, Guatemala, Costa Rica y Cuba registraron concentraciones en respaldo al pueblo venezolano y en rechazo a las medidas adoptadas por Estados Unidos. Además, se realizaron protestas en Italia, España y la República Democrática del Congo, donde se condenó las políticas estadounidenses.

