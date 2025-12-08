HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Régimen de Nicolás Maduro admite muerte de opositor Alfredo Díaz, recluido en El Helicoide

De acuerdo con el chavismo, el exgobernador venezolano murió a causa de un infarto, argumento que fue rechazado por la oposición.

Alfredo Díaz, arrestado en 2024 por supuestos delitos de terrorismo e instigación al odio, había denunciado fraude electoral contra Nicolás Maduro.
Alfredo Díaz, arrestado en 2024 por supuestos delitos de terrorismo e instigación al odio, había denunciado fraude electoral contra Nicolás Maduro. | Composición LR | AFP

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela admitió el pasado 6 de diciembre que Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta (entre 2017 y 2021) y dirigente opositor, murió debido a un infarto mientras se encontraba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en El Helicoide, el centro de tortura más grande del país.

Según la agencia venezolana, Díaz fue trasladado al hospital clínico Universitario, donde su situación empeoró y no pudieron resucitarlo.

Régimen de Maduro dice que Alfredo Díaz murió de causas naturales

Alfredo Javier Díaz, de 56 años, fue encarcelado y acusado por "terrorismo" e "instigación al odio", en noviembre de 2024, tras levantar su voz de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro por llevar a cabo un fraude en las presidenciales del 28 de julio de ese mismo año, legítimamente ganadas por Edmundo González Urrutia con el 67% de votos, según los datos publicados por el Comando con Venezuela.

Luego de permanecer más de un año recluido en El Helicoide, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario reveló que Díaz murió el sábado 6 de diciembre de 2025, alrededor de las 6.33 a. m., hora local, debido a una insuficiencia cardiaca.

"Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio; siendo auxiliado por sus compañeros de recinto, e inmediatamente fue atendida la emergencia por el emergenciólogo y paramédico de guardia de dicha unidad, quienes le prestaron la atención médica primaria", se lee en el comunicado, donde agregaron que, por su condición de salud, "fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después".

El texto se cierra con las condolencias emitidas a "familiares, allegados y amigos"; sin embargo, aún queda un espacio que aún falta aclarar, pero que la oposición, y la misma población, intenta hacerlo, poniendo en duda al "debido proceso" que se adjudican las autoridades venezolanas de haber ejercido en su caso.

"(Fue) procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica", aseguró el régimen chavista, argumento fue cuestionado y condenado, incluso por María Corina Machado. "Alfredo estaba bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro. Su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado", sentenció la nobel de la Paz.

PUEDES VER: Trump comparte artículo que sostiene que sin el apoyo de Rusia, Maduro perdería el poder en Venezuela

lr.pe

EE. UU. condena muerte de Alfredo Díaz

Estados Unidos no tardó en reaccionar a la noticia sobre el deceso de Díaz, condenando el acto y arremetiendo contra Nicolás Maduro, cuya administración incurre en diversos delitos contra los derechos humanos y en una persecución interminable contra sus opositores.

"La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro", manifestó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., a través de su cuenta de X (antes Twitter).

De acuerdo con un comunicado conjunto entre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, el nombre de Díaz se suma a una lista con otros seis opositores que murieron bajo custodia del chavismo.

