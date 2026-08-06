Kast anuncia una reforma de seguridad con cambios en policías y sistema penitenciario de Chile

Kast también celebró la aprobación de su megarreforma tributaria en el Senado, que reduce el impuesto a empresas | AFP

Kast también celebró la aprobación de su megarreforma tributaria en el Senado, que reduce el impuesto a empresas | AFP

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció en cadena nacional el envío de una reforma constitucional para establecer, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de los ciudadanos constituye un deber del Estado. La declaración, realizada la noche del miércoles desde el Palacio de La Moneda, sostiene que este cambio permitirá contar con un marco de acción más amplio y herramientas efectivas con el objetivo de combatir el crimen.

“Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún Gobierno, de ningún color, podrá desconocer”, afirmó el jefe de Estado en su alocución. La iniciativa forma parte de un paquete de más de 30 proyectos que el Ejecutivo denomina Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Kast instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que coordine con el Legislativo la tramitación de las medidas y logre su despacho antes de Navidad.

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El mandatario también comunicó que instruyó un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del territorio nacional, con presencia de efectivos, patrullajes y tecnología. “Nuestras siete áreas de gestión no persiguen delitos aislados: persiguen organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero”, declaró.

Medidas endurecen penas y control migratorio

La ofensiva legislativa introduce modificaciones relevantes al Código Penal y a las facultades de las fuerzas de orden. Kast confirmó que la sola pertenencia a una organización criminal pasará a constituir un delito con penas agravadas. Además, quienes cometan ilícitos como narcotráfico y continúen operando desde prisión serán sometidos a un régimen penitenciario especial.

El presidente detalló que se ampliará el plazo de flagrancia de doce a veinticuatro horas y así facilitar las detenciones. También se decomisarán y destruirán los bienes del crimen organizado mediante una nueva agencia estatal, según explicó en su intervención.

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En cuanto al control del territorio, el proyecto tipifica como delito la instalación de barricadas, vehículos cruzados u obstáculos que bloqueen calles de forma ilegal. De igual manera, se agravarán las sanciones contra aquellos que recluten a menores de edad con el fin de disparar, transportar droga o vigilar esquinas. “Van a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes”, advirtió.

Sobre la migración irregular, Kast vinculó este fenómeno con el aumento de delitos y anunció una ampliación de la retención migratoria y de la capacidad de expulsión efectiva. Las Fuerzas Armadas y Carabineros recibirán, según lo anunciado, protección jurídica reforzada al actuar en legítima defensa.

Megarreforma tributaria avanza hacia su aprobación

En el mismo mensaje televisado, el mandatario celebró la aprobación en el Senado del último artículo pendiente de su megarreforma tributaria y económica. La medida, que reduce el impuesto a las empresas del 27% al 23%, quedó a la espera de la discusión de los vetos del Ejecutivo y la resolución de requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

Kast calificó esta reforma como uno de los cuerpos legislativos más importantes aprobados en tres décadas. “Abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos”, dijo. El Gobierno aspira a promulgarla antes de septiembre con el fin de presentar los primeros presupuestos a fin de año.

La columna vertebral del proyecto incluye exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios en la repatriación de capitales y una medida que garantiza invariabilidad tributaria a grandes inversiones. Los tres vetos presentados abordan el derecho al olvido financiero, el cobro de intereses sobre intereses y los plazos de pago a treinta días enfocados a pequeñas y medianas empresas.

Críticas del FMI al impacto fiscal de la reforma

Diversos organismos han manifestado reparos al plan económico. El Fondo Monetario Internacional advirtió que se trata de una iniciativa ambiciosa que exige esfuerzos adicionales que permitan alcanzar las metas de déficit y deuda. Por su parte, el Consejo Fiscal Autónomo consideró que el proyecto genera un impacto tributario neto negativo.

Pese a esas observaciones, el Ejecutivo defendió la necesidad de la reforma y así poder reactivar la economía. Kast destacó que Chile registró en junio un crecimiento del 2,4%, cifra que rompió una racha de cinco meses con indicadores negativos. “Es el primer paso de un camino más largo que nos permita volver a crecer, a invertir y a soñar en grande otra vez”, afirmó. La meta oficial es elevar la expansión económica al 4% al final del mandato y reducir el desempleo al 6,5%.