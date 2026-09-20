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Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su rancho en California para salvar un ecosistema único y ampliar un famoso sendero

La donación, valorada en US$500.000, se realizó en 2016 junto a la empresaria Betty Weider, y contribuye a la conservación de las montañas de Santa Mónica, cerca de Los Ángeles.

Arnold Schwarzenegger y Betty Weider donan 16 hectáreas de su rancho en California para ampliar un sendero y proteger el ecosistema de las montañas de Santa Mónica.
Arnold Schwarzenegger y Betty Weider donan 16 hectáreas de su rancho en California para ampliar un sendero y proteger el ecosistema de las montañas de Santa Mónica. | Foto: Kevin Winter
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Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su rancho en California para salvar un ecosistema único y ampliar un famoso sendero. El actor y exgobernador entregó estos terrenos junto con la empresaria Betty Weider para contribuir a la conservación de las montañas de Santa Mónica.

La donación, realizada en 2016, permitió ampliar el acceso público a una zona de gran valor natural cerca de Los Ángeles. El terreno, valorado en unos US$500.000, también ayudó a impulsar la finalización del famoso sendero Backbone.

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¿Cómo ayudó Arnold Schwarzenegger a proteger este ecosistema?

Las 16 hectáreas donadas por Schwarzenegger y Weider pasaron a la administración del Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica. El terreno forma parte de una región con chaparrales, bosques de robles y formaciones rocosas.

La zona también es refugio de diversas especies de fauna y flora autóctonas, entre ellas pumas y serpientes. Además, quienes recorren el sendero pueden disfrutar de vistas del océano Pacífico, la costa y las colinas que rodean la región.

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¿Qué es el sendero Backbone y por qué es importante?

El sendero Backbone tiene una extensión de unos 108 kilómetros y conecta distintos espacios naturales entre los condados de Los Ángeles y Ventura. La donación de Schwarzenegger permitió ahorrar el dinero que habría costado comprar sus terrenos y destinarlo a otras adquisiciones.

El proyecto forma parte de una red que busca conectar a los residentes con aproximadamente 800 kilómetros de tierras públicas y senderos. Desde la década de 1960, autoridades y organizaciones conservacionistas trabajan para convertir antiguas propiedades privadas en espacios naturales de acceso público.

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