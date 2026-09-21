Debate municipal 2026 comienza este lunes 21 de septiembre: ¿A qué hora, dónde ver y qué partidos participarán hoy?

El JNE organizará dos debates municipales para la elección de la alcaldía de Lima. Foto: Composición/LR

El JNE organizará dos debates municipales para la elección de la alcaldía de Lima. Foto: Composición/LR

Este lunes 21 de septiembre arranca el primer debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima Metropolitana de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM).

De acuerdo con la programación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el evento se dividirá en cuatro bloques: presentación y visión de Lima, debate directo y confrontación, pregunta ciudadana (responden en duplas y ternas, responden Sí o No y el porqué de la respuesta) y las palabras de cierre.

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Cada candidato tendrá un minuto y medio para presentar su visión sobre la capital y contará con el mismo tiempo para su mensaje final. El JNE definió previamente, mediante sorteo, el orden de participación, así como las duplas y ternas que intervendrán. En el tercer bloque se formularán preguntas de la ciudadanía, seleccionadas entre las 4.921 consultas recogidas a través de la campaña Pregúntale a tu candidato/candidata.

El segundo bloque concentrará el debate directo entre los aspirantes, con tres minutos asignados a cada dupla o terna para formular preguntas, responderlas y replicar. La primera dupla será entre Sandro Caller y Daniel Urresti; la segunda entre Elio Riera y Luis Huette; la tercera entre Yehude Simon y Carlos Bruce; la cuarta entre Victoria La Cruz y Ricardo Belmont; y la quinta entre Segundo Valdez y Susel Paredes.

Los candidatos que se presentarán en el primer debate municipal 2026

El primer debate municipal contará con 13 candidatos a la alcaldía de Lima. Entre ellos figuran: Samir Quispe Caballero (Batalla Perú), Ricardo Belmont (Cívico Obras), Carlos Bruce (Somos Perú), Victoria La Cruz Garcés (Partido Morado), Segundo Valdez (Frente Popular Agrícola FIA del Perú), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú) y Flor de María Hurtado (Partido Demócrata Verde).

Además, estarán Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú), Luis Huette (Partido Político Pueblo Consciente), Susel Paredes (Ahora Nación), Daniel Urresti (Podemos Perú) y Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde).

¿A qué hora y dónde ver el primer debate municipal 2026?

El debate de candidatos a la Alcaldía de Lima se realiza este lunes 21 de septiembre del 2026 desde las 8.00 p. m. La jornada tendrá transmisión de los medios estatales y una señal disponible para los canales de televisión. También se podrá seguir por las plataformas digitales vinculadas al JNE y medios que retransmitan la señal.