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Chile activa alerta sanitaria por hantavirus mientras aumentan los fallecidos y preocupa la alta letalidad

Chile declara alerta sanitaria en 13 regiones tras el aumento de contagios y una letalidad del 39%, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia hasta julio de 2027.

Los fallecimientos por hantavirus se disparan en Chile y superan ampliamente la tasa registrada en 2025
Los fallecimientos por hantavirus se disparan en Chile y superan ampliamente la tasa registrada en 2025
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El Ministerio de Salud de Chile declaró una alerta sanitaria por hantavirus en 13 regiones del país, desde Atacama hasta Magallanes, ante el preocupante aumento de casos y la elevada letalidad que registra la enfermedad. A lo largo de la semana pasada se contabilizaban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que equivale a una tasa de mortalidad del 39%, muy por encima del 18% registrado en todo 2025.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, expresó su inquietud por el avance durante el presente año. "El virus del hanta produce una enfermedad endémica de Chile, transmitida por el ratón de cola larga. Estamos muy preocupados porque la letalidad ha aumentado", declaró la autoridad. La medida, publicada en el Diario Oficial, se extiende hasta el 31 de julio de 2027.

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Los casos detectados proceden de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. El contagio se produce por inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva del roedor silvestre, que habita en zonas rurales y semirrurales con abundante vegetación y fuentes de agua.

Minsal declara multiamenaza por virus y arbovirosis

El decreto de alerta contempla una situación de multiamenaza sanitaria debido a la coexistencia del hantavirus con otros riesgos como las arbovirosis (dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla) y la influenza aviar. El ministerio precisó que estas enfermedades transmitidas por mosquitos "tienen una alta capacidad epidémica, lo que podría generar una sobrecarga para los establecimientos de salud".

El infectólogo de la Clínica Las Condes, doctor Reinaldo Rosas, aclaró al medio '24horas' que la declaración no es sinónimo de aumento epidémico de casos ni de colapsos de la red asistencial. La medida tiene un carácter preventivo y permite a las autoridades adoptar acciones extraordinarias a fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica y controlar los contagios.

La doctora Milena Chiappe, infectóloga de Clínica Santa María, explicó al mismo medio que la multiamenaza "es un estado de preparación con múltiples medidas para enfrentar de forma ordenada una posible situación epidemiológica infecciosa". El doctor Leonardo Ristori, jefe de Urgencias Clínica INDISA, añadió que "la circulación viral en Chile es múltiple", con presencia simultánea de influenza A, influenza B y virus sincicial respiratorio.

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Expertos llaman a prevenir en cabañas y zonas rurales

La doctora María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica de Clínica Universidad de los Andes, advirtió que los síntomas del hantavirus suelen confundirse con otras afecciones. La fiebre alta, dolores musculares intensos, vómitos y diarrea aparecen en una etapa inicial que puede durar entre tres y seis días. Luego sobreviene un deterioro brusco con dificultad respiratoria extrema que requiere atención urgente.

El período de incubación puede extenderse hasta un mes y medio después del contacto con superficies contaminadas. "No hace falta haber visto al ratón para contagiarse", enfatizó la especialista. Las actividades cotidianas con mayor riesgo incluyen limpiar cabañas o galpones cerrados sin protección, acampar sobre el suelo, recolectar leña y visitar recintos abandonados.

Las medidas preventivas recomiendan rociar cloro en superficies a fin de inactivar el virus, evitar barrer en seco para no aerosolizar partículas, usar mascarilla y guantes, ventilar espacios cerrados antes de ingresar y mantener la basura tapada. Pizarro recordó que "el hanta no es un virus exclusivamente del verano, pues el ratón colilargo está presente todo el año".

La microbióloga María Inés Barría, de la Universidad de Concepción, desarrolló una vacuna terapéutica contra el hantavirus, pero el proyecto no ha logrado avanzar por falta de financiamiento. Otros científicos chilenos trabajan en una terapia basada en nanoanticuerpos, mientras el país acumula décadas de experiencia sanitaria en el combate de esta enfermedad que apareció en 1995.

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