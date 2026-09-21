Debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima: Quiénes se presentarán hoy 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el primer debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima Metropolitana de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM).

El evento se realizará en la Biblioteca Nacional del Perú a las 8 p. m. y se podrá ver a través del canal de YouTube y televisión del JNE, así como de los medios de comunicación que transmitan la jornada.

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El pasado 14 de septiembre, a través de un sorteo realizado por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE), se estableció que en esta primera ronda se presentarán 13 candidatos.

Entre ellos figuran los partidos de Batalla Perú, Obras, Somos Perú, Partido Morado, Frepap, Alianza para el Progreso, Partido Patriótico del Perú, Demócrata Verde, Juntos por el Perú (JP), Pueblo Consciente, Ahora Nación, Podemos Perú y Tierra Verde.

Debate municipal 2026: Los candidatos que se presentarán este 21 de septiembre

El primer debate municipal reunirá a 13 candidatos a la alcaldía de Lima. En la lista figuran Samir Quispe Caballero (Batalla Perú), Ricardo Belmont (Cívico Obras), Carlos Bruce (Somos Perú), Victoria La Cruz Garcés (Partido Morado), Segundo Valdez (Frente Popular Agrícola FIA del Perú), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú) y Flor de María Hurtado (Partido Demócrata Verde).

También participarán Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú), Luis Huette (Partido Político Pueblo Consciente), Susel Paredes (Ahora Nación), Daniel Urresti (Podemos Perú) y Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde).

Los bloques del debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima

El primer bloque se enfocará en la presentación y visión que los candidatos tengan de la capital. El segundo bloque se centrará en la interacción y debate entre los mismos candidatos. El tercer bloque responderá a las preguntas ciudadanas. El cuarto bloque contará con la sección de Sin rodeos, en la que los postulantes contestarán sí o no y explicarán el porqué de su propuesta. El último bloque será del mensaje final de cada uno de ellos.

Los enfrentamientos del debate municipal 2026

Bloque 2: interacción entre candidatos.

Partido Patriótico del Perú vs. Podemos Perú

Alianza para el Progreso vs. Partido Político Pueblo Consciente

Tierra Verde vs. Somos Perú

Partido Morado vs. Obras

Frepap vs. Ahora Nación

Juntos por el Perú vs. Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú

Bloque 3A: Preguntas ciudadanas:

Frepap vs. Podemos Perú

Alianza para el Progreso vs. Partido Patriótico del Perú

Somos Perú vs. Ahora Nación

Obras vs. Juntos por el Perú

Partido Político Pueblo Consciente vs. Tierra Verde

Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú vs. Partido Morado

Bloque 3B (Sin rodeos):