Debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima: Quiénes se presentarán hoy 21 de septiembre
Participarán 13 candidatos de distintos partidos, incluyendo Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación, Podemos Perú y Somos Perú. El debate municipal constará de cinco bloques que abarcarán desde presentaciones hasta preguntas ciudadanas.
Este lunes 21 de septiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el primer debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima Metropolitana de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM).
El evento se realizará en la Biblioteca Nacional del Perú a las 8 p. m. y se podrá ver a través del canal de YouTube y televisión del JNE, así como de los medios de comunicación que transmitan la jornada.
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El pasado 14 de septiembre, a través de un sorteo realizado por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE), se estableció que en esta primera ronda se presentarán 13 candidatos.
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Entre ellos figuran los partidos de Batalla Perú, Obras, Somos Perú, Partido Morado, Frepap, Alianza para el Progreso, Partido Patriótico del Perú, Demócrata Verde, Juntos por el Perú (JP), Pueblo Consciente, Ahora Nación, Podemos Perú y Tierra Verde.
Debate municipal 2026: Los candidatos que se presentarán este 21 de septiembre
El primer debate municipal reunirá a 13 candidatos a la alcaldía de Lima. En la lista figuran Samir Quispe Caballero (Batalla Perú), Ricardo Belmont (Cívico Obras), Carlos Bruce (Somos Perú), Victoria La Cruz Garcés (Partido Morado), Segundo Valdez (Frente Popular Agrícola FIA del Perú), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú) y Flor de María Hurtado (Partido Demócrata Verde).
También participarán Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú), Luis Huette (Partido Político Pueblo Consciente), Susel Paredes (Ahora Nación), Daniel Urresti (Podemos Perú) y Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde).
Los bloques del debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima
El primer bloque se enfocará en la presentación y visión que los candidatos tengan de la capital. El segundo bloque se centrará en la interacción y debate entre los mismos candidatos. El tercer bloque responderá a las preguntas ciudadanas. El cuarto bloque contará con la sección de Sin rodeos, en la que los postulantes contestarán sí o no y explicarán el porqué de su propuesta. El último bloque será del mensaje final de cada uno de ellos.
Los enfrentamientos del debate municipal 2026
Bloque 2: interacción entre candidatos.
- Partido Patriótico del Perú vs. Podemos Perú
- Alianza para el Progreso vs. Partido Político Pueblo Consciente
- Tierra Verde vs. Somos Perú
- Partido Morado vs. Obras
- Frepap vs. Ahora Nación
- Juntos por el Perú vs. Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú
Bloque 3A: Preguntas ciudadanas:
- Frepap vs. Podemos Perú
- Alianza para el Progreso vs. Partido Patriótico del Perú
- Somos Perú vs. Ahora Nación
- Obras vs. Juntos por el Perú
- Partido Político Pueblo Consciente vs. Tierra Verde
- Partido Demócrata Verde vs. Batalla Perú vs. Partido Morado
Bloque 3B (Sin rodeos):
- Alianza para el Progreso vs. Partido Morado
- Frepap vs. Ahora Nación
- Obras vs. Somos Perú
- Partido Demócrata Verde vs. Podemos Perú
- Partido Patriótico del Perú vs. Tierra Verde
- Partido Político Pueblo Consciente vs. Batalla Perú vs. Juntos por el Perú