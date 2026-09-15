En 1940 este país de América Latina tenía bosques en el 75% de su territorio: ahora ha conseguido recuperarlos con sencilla formula
Este programa, financiado por un ecoimpuesto a combustibles fósiles, ha movilizado unos US$750 millones e intervenido más de 1.472.000 hectáreas en el país y contribuido al crecimiento del ecoturismo.
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En 1940, Costa Rica tenía una cobertura forestal que alcanzaba aproximadamente el 75% de su territorio. Sin embargo, durante las siguientes décadas, la expansión de la ganadería y la agricultura provocó una fuerte deforestación, hasta reducir los bosques al 21% en 1987.
El país centroamericano comenzó entonces a cambiar su estrategia ambiental y consiguió revertir la tendencia en poco más de tres décadas. Hoy, más de la mitad de su territorio vuelve a estar cubierto por bosques, después de haber estado cerca de perderlos.
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¿Cómo recuperó el bosque?
Uno de los principales cambios llegó con la Ley Forestal N.º 7575, aprobada en 1996, que prohibió la tala de bosques sin autorización estatal. La normativa también dio paso al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que ofreció incentivos económicos a quienes conservaran o reforestaran sus terrenos.
El mecanismo era sencillo: los propietarios podían inscribir sus parcelas en FONAFIFO, organismo que las inspeccionaba, mapeaba y clasificaba. Después recibían pagos mediante contratos de entre tres y 15 años, dependiendo de factores como la conservación, la reforestación o la ubicación de las tierras.
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Costa Rica convirtió la conservación en un incentivo económico
El programa se financió principalmente mediante un ecoimpuesto aplicado a los combustibles fósiles, que actualmente genera unos US$26,5 millones al año. Según los datos citados en la fuente, FONAFIFO ha destinado cientos de millones de dólares a la conservación y ha intervenido más de un millón de hectáreas.
La recuperación forestal también estuvo relacionada con otros factores, como el crecimiento del ecoturismo, el abandono de algunas tierras agrícolas, el éxodo rural y la caída de los precios de la carne. Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía, el programa ha intervenido 1.472.544 hectáreas y movilizado unos US$750 millones desde su creación.