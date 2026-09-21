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Espectáculos

Daniela, hija de Leao Butrón, revela que ya convive con Jairo Concha y destapa detalles inéditos de su relación: "Le gusta el ají de gallina"

La hija de Leao Butrón también reveló que Jairo Concha tiene bastante confianza con el exarquero de Alianza Lima, a quien no duda en llamarlo 'suegrito'. Asimismo, señaló que le gustaría que el futbolista regrese al equipo de La Victoria.

Daniela Butrón espera que Jairo Concha regrese a Alianza Lima. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/'X'
Daniela Butrón espera que Jairo Concha regrese a Alianza Lima. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/'X'
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Daniela Butrón, hija de Leao Butrón, reveló nuevos detalles de su relación con Jairo Concha, futbolista de Universitario de Deportes. Durante una entrevista con Teledeportes, la joven confirmó que ambos ya conviven y compartió algunos aspectos de su vida cotidiana, además de contar cómo se lleva el volante con su familia.

La relación también tiene un particular vínculo con el fútbol peruano. Pese a que el seleccionado peruano actualmente defiende los colores del cuadro merengue, la influencer confesó que le gustaría verlo nuevamente como jugador de Alianza Lima. Incluso, contó que uno de sus deseos sería acudir al estadio con una camiseta blanquiazul que lleve el apellido del mediocampista.

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Daniela Butrón revela gustos de Jairo Concha tras convivencia y destapa la relación con su padre

La hija de Leao Butrón también habló sobre la cercanía que Concha ha desarrollado con su familia. Una de las anécdotas mencionadas estuvo relacionada con un clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Antes del encuentro, su padre había señalado que esperaba un triunfo blanquiazul por 3-2, con dos goles del propio volante ‘crema’. Daniela aclaró que aquella predicción fue iniciativa de Leao y que no se trató de una apuesta conversada entre ellos.

El vínculo entre el futbolista y el exarquero de Alianza Lima también quedó expuesto cuando Daniela contó, entre carcajadas, la forma en que su pareja se dirige a su padre. "'Suegrito', le dice. ¡Me va a matar!", relató. La expresión evidenció el trato familiar que mantiene Jairo Concha con los integrantes del entorno de su pareja.

Durante la conversación, Daniela Butrón mostró además uno de los regalos que conserva del mediocampista. Se trata de un collar con forma de concha que lleva el número 17 en la parte posterior. “Es muy detallista”, comentó al referirse al futbolista.

Según expresó, Jairo Concha disfruta especialmente de la comida preparada en casa. Entre sus platos favoritos mencionó el ají de gallina y contó que recientemente también compartieron arroz con pollo. La madre de la joven, además, suele preguntarle qué desea comer y se encarga de engreírlo cuando está en casa.

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El deseo de Daniela Butrón: que Jairo Concha regrese a Alianza Lima

Aunque Jairo Concha actualmente forma parte de Universitario de Deportes, Daniela Butrón dejó clara su ilusión de verlo otra vez con la camiseta de Alianza Lima. La joven fue consultada directamente sobre un eventual regreso del futbolista al cuadro blanquiazul y respondió desde su perspectiva personal.

“A mí me encantaría que esté en Alianza. Sería precioso ir con mi camiseta con Concha atrás”, expresó Daniela durante la entrevista. De esta manera, la hija de Leao Butrón manifestó públicamente su deseo de que su pareja vuelva a defender los colores del club con el que mantiene una identificación especial por su vínculo familiar.


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