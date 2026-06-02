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Kast admite que su plan de austeridad en Chile causará “dolor”, mientras miles protestan por recortes en salud y educación

El discurso presidencial se dio en un contexto de debilidad económica, con cuatro caídas consecutivas de la actividad financiera y un desempleo superior al 9%.

Mientras Kast presentaba su estrategia, miles de personas se movilizaron en Valparaíso contra los ajustes, criticando los recortes en servicios públicos y advirtiendo sobre sus efectos
Mientras Kast presentaba su estrategia, miles de personas se movilizaron en Valparaíso contra los ajustes, criticando los recortes en servicios públicos y advirtiendo sobre sus efectos | Foto: composición LR/AFP
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció ante el Parlamento que su plan de austeridad provocará “dolor”, pero defendió la necesidad de aplicar ajustes para corregir el deterioro de la economía y reactivarla. Durante su primera Cuenta Pública en el Congreso de Valparaíso, el mandatario sostuvo que su Gobierno mantendrá el rumbo pese a las críticas y reiteró que los beneficios sociales no serán recortados.

“No será rápido, va a haber dolor. No les voy a prometer milagros, pero sí que vamos a recuperar el orden de las cuentas públicas”, afirmó el jefe de Estado. El líder del Partido Republicano justificó su objetivo de reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares durante los próximos 18 meses, al señalar que la situación fiscal encontrada tras asumir el poder en marzo era más compleja de lo previsto.

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Miles marchan contra el plan económico del Gobierno

Mientras Kast exponía su estrategia ante el Parlamento de Chile, organizaciones sindicales, trabajadores de la salud y agrupaciones estudiantiles se movilizaron en Valparaíso, donde rechazaron los ajustes presupuestarios impulsados por el Ejecutivo.

La manifestación partió de la Plaza de la Victoria y avanzó hacia las cercanías del Congreso. Entre las consignas destacaron críticas a los recortes en servicios públicos y advertencias sobre posibles efectos. Cecilia Olivares, representante de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud de Valparaíso, aseveró a medios locales que la movilización buscaba enfrentar “las políticas de desmantelamiento de la sanidad pública, la educación y todos los derechos sociales”.

Las protestas también contaron con la participación de dirigentes sindicales. Antonio Páez, delegado del Sindicato de Starbucks, señaló que distintos sectores decidieron coordinarse y responder a las medidas del Gobierno. Además, grupos estudiantiles convocaron nuevas concentraciones en Santiago y anunciaron futuras movilizaciones contra las regulaciones.

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La economía chilena acumula cuatro caídas consecutivas

El discurso presidencial coincidió con nuevos indicadores que reflejan dificultades económicas. Horas antes de la Cuenta Pública, el Banco Central de Chile informó que la actividad financiera registró una contracción interanual de 1,2%, la cuarta caída consecutiva y la más pronunciada desde marzo de 2023.

A este escenario se suman los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, que ubicaron el desempleo por encima del 9% en abril. Kast sostuvo que el país atraviesa un período de estancamiento que exige medidas profundas para recuperar la inversión y la creación de puestos de trabajo.

Entre las decisiones ya adoptadas figura un recorte promedio de 3% en los ministerios. Según cifras oficiales, el ajuste alcanza cerca de 2.000 millones de dólares. El Ministerio de Salud sufrió una reducción de US$462 millones, mientras que Cultura registró el mayor recorte porcentual, cercano al 10%. Pese a ello, el mandatario insistió en que “estamos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales”.

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Seguridad, migración y reforma tributaria marcan la agenda de Kast

Aparte del programa económico, José Antonio Kast aprovechó su intervención y presentó iniciativas relacionadas con seguridad, migración irregular y crecimiento productivo. El jefe de Estado anunció operativos policiales en 50 barrios con el fin de combatir mercados ilícitos y organizaciones criminales, además de impulsar un registro para sancionar a quienes ataquen a funcionarios públicos o dañen infraestructura estatal.

En materia migratoria, planteó fortalecer los controles fronterizos, ampliar la capacidad de expulsión de extranjeros en situación irregular y promover mecanismos de salida voluntaria. Estas propuestas forman parte de los compromisos centrales de su administración desde la campaña electoral.

Otro eje relevante es la denominada megarreforma económica, que contempla reducciones de impuestos a las empresas con el objetivo de elevar el crecimiento económico hasta el 4% al final del mandato y fomentar el empleo. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y comenzará su discusión en el Senado. “Es indispensable para volver a crecer”, afirmó el presidente al defender la iniciativa.

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