China halla en el Pacífico un yacimiento con oro y plata muy superior al de minas terrestres

El potencial yacimiento submarino podría alcanzar el nivel de clase mundial. El hallazgo se realizó a bordo del buque Xiangyanghong 10 | CCTV News

El potencial yacimiento submarino podría alcanzar el nivel de clase mundial. El hallazgo se realizó a bordo del buque Xiangyanghong 10 | CCTV News

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Un equipo de investigadores chinos descubrió un extenso campo hidrotermal de alta temperatura en el Pacífico occidental, dentro de la zona económica exclusiva de China. Las primeras muestras analizadas contienen hasta 15,4 partes por millón de oro y 1.271 partes por millón de plata, valores que superan de forma significativa las concentraciones registradas en depósitos terrestres, según CCTV News.

El hallazgo corresponde a un posible yacimiento submarino de sulfuros polimetálicos cuyos recursos podrían alcanzar el nivel de un depósito de clase mundial. La expedición se realizó a bordo del buque oceanográfico Xiangyanghong 10, que partió de Shenzhen el 10 de agosto para una misión de 18 días con siete inmersiones de vehículos sumergibles.

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Muestras superan en oro y plata a minas terrestres

Las muestras recogidas en el fondo marino contienen principalmente calcopirita, pirita y esfalerita, minerales asociados con cobre, hierro y zinc. Algunas piezas presentaron hasta 15,4 ppm de oro, equivalentes a 15,4 gramos por tonelada, mientras que la plata llegó a 1.271 ppm, proporcionales a 1.271 gramos por tonelada.

El depósito se encuentra en una cuenca de trasarco y cuenta con tres grandes estructuras minerales de forma cónica. En el área ya se habían realizado más de diez estudios, que identificaron decenas de chimeneas hidrotermales a profundidades de entre 700 y 1.500 metros, con fluidos cuya temperatura supera los 315 °C.

Los investigadores explicaron que estos sistemas se forman cuando el agua marina penetra por grietas del fondo oceánico, recibe calor del magma y reacciona con las rocas. Después, los fluidos ascienden y, al entrar en contacto con el agua fría, favorecen la acumulación de sulfuros.

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China lidera reservas globales de 14 minerales

El descubrimiento se suma a una amplia estrategia de exploración minera del país. Según el informe citado en el material de la investigación, China ocupa el primer lugar mundial en reservas de 14 minerales, entre ellos tierras raras, tungsteno, estaño, molibdeno, antimonio, galio, germanio, indio, fluorita y grafito.

En 2025 se descubrieron 200 nuevos depósitos de minerales no relacionados con petróleo y gas. Entre ellos hubo 16 de oro, 11 de hierro, 9 de carbón, ocho de manganeso y ocho de litio.

La Universidad de Tsinghua participó en la expedición junto con el Instituto de Geología Marina de Qingdao del Servicio Geológico de China y la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Song Shiji, vicedecano del Instituto de Ingeniería Oceánica de Tsinghua, señaló que las comunidades biológicas de estos ambientes poseen un importante valor científico para estudiar los procesos de la vida bajo condiciones extremas.

Pese a la presencia de oro, plata, cobre y zinc, el material precisa que estos depósitos todavía no están preparados para una explotación mediante minería submarina, debido a la elevada presión y a la complejidad de las condiciones geológicas.