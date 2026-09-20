Víctor Revoredo deja la Dirincri y es reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales PNP

El general Víctor Revoredo dejó la jefatura de la Dirincri y pasó a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional. El cambio consta en la Resolución Suprema N° 234-2026-IN, que el Ministerio del Interior aprobó por "necesidad del servicio" publicada en El Peruano.

El documento reubica a más de 20 oficiales generales. La propuesta salió de la Comandancia General de la Policía. La norma explica que la institución puede mover a un oficial en cualquier momento si el servicio lo pide. En el caso de Revoredo, el traslado es sin costo para el Estado.

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Su reemplazo será el general Ricardo Espinoza Cuestas, quien dirigía la Región Policial La Libertad. Trujillo, donde ocurrió el secuestro del empresario minero Jenss Lara. Revoredo pasa a un área que coordina el trabajo de la Policía con otros países, entre otras tareas.

Días antes de la resolución, el nuevo comandante general de la Policía, Fredy López, dijo que revisaría el trabajo de los directores antes de decidir cambios. Ante preguntas sobre la permanencia de Revoredo, aclaró que evaluaría el "rendimiento y productividad de cada director", sin nombrar a nadie.