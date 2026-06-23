Kast indicó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es recuperar el mérito. Foto: AFP.

Kast indicó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es recuperar el mérito. Foto: AFP.

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El Gobierno presentó un proyecto de ley para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y permitir que los colegios con más postulantes que vacantes incorporen criterios propios en la selección de estudiantes.

La propuesta, firmada por el presidente José Antonio Kast y la ministra de Educación, María Paz Arzola, establece un modelo mixto compuesto por la Elección Mutua y la Asignación Aleatoria. Ambos mecanismos funcionarán dentro de una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación.

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La Elección Mutua será voluntaria y estará disponible para establecimientos con sobredemanda. Estos podrán considerar factores como la adhesión de las familias al proyecto educativo, la asistencia a reuniones informativas, las aptitudes para programas especializados, la cercanía territorial y el rendimiento académico desde séptimo básico.

También se contemplan entrevistas y antecedentes relacionados con la participación previa del postulante en el establecimiento. Según el Ejecutivo, los criterios deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.

Una vez concluida esta etapa, el sistema asignará al estudiante el establecimiento de mayor preferencia en el que haya sido admitido. Los cupos restantes, así como las vacantes de los colegios que decidan no aplicar la Elección Mutua, serán distribuidos mediante la Asignación Aleatoria, mecanismo utilizado actualmente por el SAE.

Gobierno cuestiona el peso del azar

El Ejecutivo justificó la reforma señalando que cerca del 80% de los estudiantes que postulan a establecimientos sin cupos suficientes no cumple con los actuales criterios de prioridad. En esos casos, la asignación termina dependiendo de un procedimiento aleatorio.

La ministra Arzola sostuvo que el objetivo no es eliminar el sistema vigente, sino flexibilizarlo y reducir el peso del sorteo en los colegios con alta demanda. “No pretendemos deshacer lo que existe”, afirmó. La titular de Educación destacó que la plataforma actual permite mantener la trazabilidad y transparencia de las postulaciones, aspectos que serán preservados en el nuevo modelo.

Agregó que los establecimientos podrán solicitar la incorporación de criterios vinculados con su identidad y proyecto educativo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la ley.

Kast defiende el reconocimiento al esfuerzo

Durante la presentación en La Moneda, el presidente Kast indicó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es recuperar el mérito como un elemento de la admisión escolar. “El esfuerzo importa y el mérito vale”, sostuvo el mandatario, quien vinculó el desempeño académico con las posibilidades de movilidad social.

También cuestionó los resultados del sistema implementado tras la reforma educacional del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Afirmó que, pese a que buscaba ampliar las oportunidades de los estudiantes, el modelo produjo efectos que deben ser corregidos.

El líder de derecha señaló que la iniciativa también pretende fortalecer la libertad de las familias para escoger entre proyectos científicos, humanistas, deportivos, religiosos o técnico-profesionales.

Reforma mantendrá cupos de inclusión

El proyecto incluye reservas de vacantes para estudiantes prioritarios pertenecientes a la Subvención Escolar Preferencial y para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.

Según el Gobierno, estos resguardos permitirán incorporar nuevos criterios de admisión sin eliminar las medidas destinadas a proteger la inclusión en el sistema escolar. Los establecimientos que no deseen participar en la modalidad de Elección Mutua podrán continuar aplicando la asignación centralizada vigente.

La propuesta será debatida inicialmente en la Cámara de Diputados y posteriormente deberá ser revisada por el Senado.