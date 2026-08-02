Chile enfrenta su segundo temporal en semanas con 2 fallecidos, 180.000 personas sin luz y alerta roja en varias regiones

Un temporal en Chile causa la muerte de dos personas en Panguipulli, Región de Los Ríos, tras la caída de un árbol sobre su vehículo | AFP

Un temporal en Chile causa la muerte de dos personas en Panguipulli, Región de Los Ríos, tras la caída de un árbol sobre su vehículo | AFP

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Dos personas murieron en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, a causa del nuevo temporal en Chile que castiga la zona centro-norte y sur del territorio desde el viernes. Las víctimas se desplazaban en un vehículo cuando un árbol desprendido por el viento impactó contra el automóvil. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que la policía investiga el suceso. Se trata del segundo sistema frontal de gran intensidad en pocas semanas. El anterior, ocurrido entre el 14 y el 21 de julio, cobró la vida de trece personas y dejó más de 3.000 damnificados.

El balance más reciente del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres reportó 6.183 personas aisladas, 379 viviendas con daño mayor y 2.908 con deterioro menor. Otras 1.200 están en evaluación. "Entre el 1 y 2 de agosto, se han debido activar en 24 oportunidades el sistema de alerta SAE", informó Alicia Cebrián, directora nacional del organismo. Las regiones más comprometidas son Maule, Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos.

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Alerta roja y evacuaciones por crecidas de ríos

Senapred declaró alerta roja regional en Maule por el avance del fenómeno meteorológico. También rige esa condición en sectores de Cauquenes, Parral, Sagrada Familia, Linares, Villa Alegre y San Javier debido al desborde de cursos de agua. En Bío Bío, los anegamientos y las remociones en masa afectaron a Arauco, Cañete, Curanilahue, Nacimiento, Quilleco, Santa Bárbara, Penco y Coronel, además de Concepción, Tomé y Talcahuano.

“Durante la noche, las principales afectaciones correspondieron a desbordes e inundaciones”, detalló Cebrián. En el sector Parcela Javiera, en Concepción, el rebalse de un canal con desembocadura en el río Andalién dejó siete inmuebles en riesgo y obligó a evacuar preventivamente a una veintena de residentes. Las autoridades también reportaron interrupción de conectividad terrestre en San Javier, Chanco, Colbún, Linares, Pelluhue, Constitución y Licantén por socavones y aumento de canales.

Más de 180.000 personas quedan sin electricidad

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que cerca de 79.797 clientes permanecían sin suministro eléctrico hasta las 10.00 horas del domingo, aunque el acumulado del fin de semana superó los 180.000 hogares perjudicados. Las comunas con más interrupciones en Maule son Colbún, Pelarco, San Clemente y Teno. En Ñuble figuran Yungay, El Carmen y Pemuco. En Bío Bío, las zonas más perjudicadas son Tucapel, Los Ángeles y Mulchén.

En La Araucanía, los cortes se concentran en Victoria, Loncoche, Collipulli y Lautaro. Valdivia, Panguipulli y Lanco encabezan los reportes en Los Ríos, mientras en Los Lagos aparecen Los Muermos, Puerto Montt y Osorno. La SEC recordó que los usuarios pueden presentar reclamos en su sitio web para que las empresas distribuidoras reciban seguimiento y fiscalización.

Meteorología anticipa otro sistema frontal esta semana

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de difusión del Centro Nacional de Análisis de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó que un nuevo evento ingresará durante la madrugada del miércoles. Afectará primero a La Araucanía y Los Ríos, para luego desplazarse hacia Ñuble en horas de la tarde. “El sector con mayor precipitación es Araucanía hasta la región de Los Ríos aproximadamente”, explicó, donde el paso de este sistema frontal debería dejar entre 20 y 30 milímetros.

La isoterma cero comenzará alta, cerca de 2.800 a 2.900 metros, y descenderá con el correr del día. Eso permitirá que vuelva a nevar desde la cordillera de Ñuble al sur. Hacia el jueves se instalará una condición de mayor estabilidad entre Valparaíso y esa última región, aunque el domingo un amplio sistema de altas presiones traerá consigo mañanas mucho más frías. “Es probable que no estemos siendo afectados por frentes, pero sí se va a producir una disminución de las temperaturas mínimas”, advirtió el especialista.

El Niño mantiene riesgo de nuevas lluvias en Chile

La Dirección Meteorológica confirmó que el fenómeno de El Niño continúa activo y se extenderá hasta el otoño austral de 2027. El pronóstico estacional proyecta precipitaciones cercanas a los valores normales en gran parte de la zona central y centro-sur, con algunos sectores que incluso podrían registrar montos superiores al promedio de agosto. La primavera también presentaría condiciones propicias para nuevos episodios de lluvia.

En medio de este escenario, el Mountain Fest que se celebró en el Valle de Las Trancas, comuna de Pinto, región de Ñuble, sufrió el colapso de una carpa gigante por las nevazones del sábado. Asistían cerca de 2.000 personas. El teniente Carlos Soto, de la Tenencia Las Trancas, señaló que "nos desplegamos como Carabineros para realizar el desalojo en cooperación con Bomberos". Solo se registraron magullones. La organización afirmó contar con permisos de la Delegación Presidencial, aunque vecinos cuestionaron que no se revisaran ante la alerta meteorológica previa.