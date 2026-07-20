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Cancillería confirma a Milei, Kast, Noboa y Felipe VI entre los invitados a la juramentación de Keiko Fujimori

El canciller Carlos Pareja presentó a la presidenta electa el cronograma completo de actividades entre el 27 y el 29 de julio. La lista incluye representantes de Japón, China, Marruecos y Aruba.

Mandatarios asistirán a la juramentación de Keiko Fujimori. Foto: composición LR
Mandatarios asistirán a la juramentación de Keiko Fujimori. Foto: composición LR
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, confirmó este lunes la nómina de jefes de Estado que asistirán a la juramentación de Keiko Fujimori el próximo 28 de julio. El presidente argentino, Javier Milei; el chileno, José Antonio Kast; y el rey de España, Felipe VI, encabezan la lista de dignatarios que llegarán a Lima para el cambio de mando. Pareja dio los detalles en una rueda de prensa tras reunirse con la mandataria electa.

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El canciller se reunió primero con Fujimori para felicitarla por su nombramiento. Después le presentó el programa oficial de los actos previstos para los días 27, 28 y 29 de julio. Pareja lo describió como un cronograma "muy nutrido" y aseguró que se lo transmitió minuto a minuto.

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A la lista de Milei, Kast y Felipe VI se suman los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; y de Ecuador, Daniel Noboa. La mayoría de estos mandatarios ya había adelantado su asistencia en llamadas o videollamadas previas con Fujimori, en las semanas posteriores a su proclamación oficial.

La delegación internacional no se limita a jefes de Estado. Pareja confirmó también la llegada del primer ministro de Aruba, Mike Eman, y de representaciones oficiales de Japón, China y Marruecos. El canciller adelantó, además, que Fujimori invitó a otros políticos y personalidades internacionales cuyos nombres todavía no se han hecho públicos.

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Un bloque regional de gobiernos de derecha

La lista confirmada por la Cancillería reúne, en su mayoría, a mandatarios identificados con posiciones de derecha o conservadoras en la región. Milei y Kast, los dos primeros en confirmar su presencia, han mantenido un acercamiento explícito con Fujimori desde la segunda vuelta. El propio Milei calificó su triunfo como parte de lo que llamó un repliegue de la izquierda en Latinoamérica, durante una conferencia de presidentes días después de conocerse el resultado.

Kast, por su parte, coordinó con Fujimori una videollamada en la que ambos abordaron temas de seguridad. Los mandatarios acordaron trabajar en una agenda conjunta contra el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular. Ese contacto se dio poco después de que el JNE proclamara oficialmente a Fujimori como presidenta electa, el 10 de julio, tras un resultado ajustado frente al candidato Roberto Sánchez.

La presencia de Felipe VI añade un componente distinto al resto de la delegación. El monarca español expresó su intención de asistir a través del propio canciller Pareja, quien le confirmó que sería bienvenido en el país. Se trata de una visita con un peso protocolar particular, dado que la Corona española no suele acudir de manera habitual a las ceremonias de transmisión de mando en la región.

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