Kast decreta estado de catástrofe al norte de Chile por temporal que deja diez muertos y 100.000 personas aisladas

La medida, ordenada por el presidente José Antonio Kast, permite el despliegue de Fuerzas Armadas. Foto: AFP.

La medida, ordenada por el presidente José Antonio Kast, permite el despliegue de Fuerzas Armadas. Foto: AFP.

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El gobierno de Chile declaró estado de catástrofe en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco tras un violento sistema frontal que azota al país desde el pasado 15 de julio.

La medida de excepción constitucional, ordenada por el presidente José Antonio Kast ante la creciente gravedad del evento, faculta el despliegue de las Fuerzas Armadas y la asignación inmediata de recursos económicos para labores de rescate y mitigación.

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La emergencia climática impactó con particular fuerza en las zonas desérticas del norte, caracterizadas por su extrema aridez y poca preparación ante eventos de esta magnitud. "Lo que llueve generalmente en un mes llovió (ayer) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas", declaró el viceministro del Interior, Máximo Pavez.

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Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, detalló para AFP la presencia de barrios "llenos de barro, de agua, inundados, personas que han perdido sus casas, sus enseres, gente que está con mucha angustia". "Esta vez superó con creces lo que pasó en ese entonces", añadió en referencia a las lluvias intensas registradas en 1997.

Por su parte, Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, indicó que desde "hace bastantes años que no teníamos una condición similar".

Cifra de víctimas al alza e infraestructura colapsada

El balance más reciente ofrecido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que la cifra de fallecidos se elevó a 10 personas, mientras que se mantienen cuatro desaparecidos y 17 lesionados.

El impacto del agua y el fango dejó más de 2.400 personas damnificadas, cerca de 2.200 viviendas destruidas o con daños estructurales severos y casi 100.000 habitantes completamente aislados por el bloqueo de rutas y el desbordamiento de ríos.

Las afectaciones a los servicios básicos se extienden a lo largo del territorio nacional. La cartera de Energía reporta alrededor de 150.000 clientes sin suministro eléctrico, mientras que en Coquimbo el corte de energía y los aludes de lodo paralizaron el servicio de agua potable, obligando incluso a la evacuación preventiva del personal en plantas de procesamiento.

"La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones", reportó a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

En el ámbito operativo, unidades militares tuvieron que emplear helicópteros y maquinaria pesada para rescatar a familias atrapadas en los techos de sus viviendas, en medio de un escenario donde las ráfagas de viento superiores a los 100 km/h y las marejadas obligaron además al cierre preventivo de decenas de puertos.