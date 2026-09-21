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Mundo

Casi 2 millones de personas son evacuadas en Japón por el tifón Dujuan, con vientos de hasta 194 km/h

El tifón Dujuan se desarrolla durante una temporada influida por El Niño, un fenómeno que no necesariamente aumenta el número de tormentas, pero sí puede modificar su intensidad.

E El tifón Dujuan provocó la cancelación de 384 vuelos durante el lunes y afectó varias líneas ferroviarias, mientras decenas de miles de hogares quedaron sin electricidad
E El tifón Dujuan provocó la cancelación de 384 vuelos durante el lunes y afectó varias líneas ferroviarias, mientras decenas de miles de hogares quedaron sin electricidadAFP
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Casi 2 millones de personas recibieron avisos de evacuación en Japón por el paso del tifón Dujuan, que avanzó por la costa del Pacífico con vientos sostenidos de 130 km/h y ráfagas de hasta 194 km/h. La tormenta provocó lluvias torrenciales, cortes de electricidad, interrupciones del transporte y daños en varias prefecturas.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) pidió máxima precaución en las islas Izu, Kanto y zonas costeras de Tokai y Tohoku ante el riesgo de deslizamientos, inundaciones en áreas bajas, crecidas de ríos y oleaje intenso. En Izu Oshima se reportaron 832 milímetros de lluvia en 48 horas, la mayor cifra desde que existen registros en ese lugar.

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Cientos de vuelos y servicios ferroviarios fueron cancelados

El paso del tifón Dujuan alteró el transporte en distintas zonas del país durante la Semana de la Plata. Japan Airlines canceló 120 vuelos nacionales y All Nippon Airways anuló otros 140, mientras el balance general elevó a 384 las operaciones suspendidas durante el lunes.

Los servicios ferroviarios también sufrieron interrupciones. East Japan Railway paralizó de forma parcial o total algunas líneas de Chiba e Ibaraki, además de sectores del oeste de Tokio. Los cortes de electricidad afectaron a más de 50.000 hogares, con Chiba como una de las prefecturas más perjudicadas.

La tormenta también obligó a modificar actividades culturales. El Tokyo Game Show canceló su programa del lunes y redujo en un día una edición que tenía prevista una duración de cinco jornadas. Los conciertos del festival Rock in Japan planeados también fueron suspendidos.

Alerta por deslizamientos

La JMA emitió alertas ante el riesgo de movimientos de tierra y fuertes precipitaciones. En las islas Izu llegó a establecerse una alerta especial de nivel 5 para Oshima, que después descendió a nivel 4. La agencia advirtió que el terreno permanece vulnerable por la acumulación de agua.

Takuya Hosomi, director de la división de pronósticos de la JMA, señaló que en las zonas bajo nivel 4 “podría producirse un desastre importante en cualquier momento”. El funcionario pidió a los residentes revisar el nivel de riesgo de sus localidades y consultar las instrucciones de evacuación emitidas por las autoridades municipales.

Las lluvias también alcanzaron cifras récord en Kanto. Ushiku, en Chiba, acumuló 392,5 milímetros en 24 horas; Miura, en Kanagawa, registró 308 milímetros, y Ryugasaki, en Ibaraki, llegó a 260,5 milímetros. La agencia previó más precipitaciones en Kanto, las islas Izu, Tohoku y Tokai.

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El Niño favorece tifones más intensos cerca de Japón

El tifón Dujuan forma parte de una temporada influida por el fenómeno de El Niño, que calienta ciertas zonas del Pacífico tropical. Este patrón no determina por sí solo una mayor cantidad de tifones, pero puede modificar las zonas donde se forman, su intensidad y los territorios que alcanzan.

El calentamiento del océano permite que las tormentas dispongan de más energía y desarrollen velocidades de viento superiores. Además, una atmósfera más cálida es capaz de retener una mayor cantidad de humedad, lo que favorece precipitaciones más fuertes.

Algunos episodios de El Niño pueden exponer a Japón a tifones de mayor intensidad. En el caso de Dujuan, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y deslizamientos en distintas zonas, mientras las autoridades mantuvieron la vigilancia ante posibles nuevos daños.

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