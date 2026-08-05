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Las princesas del antiguo Egipto no solo eran enterradas con joyas: estudio revela por qué también había arcos, flechas y dagas en sus tumbas

Aunque los hallazgos son preliminares, destacan la posibilidad de que algunas princesas tuvieran funciones militares, como demuestra el caso de la reina Ahhotep I, condecorada y enterrada con armas.

Un nuevo estudio bioarqueológico revela que las tumbas de las princesas del antiguo Egipto contenían no solo joyas, sino también armas, lo que podría redefinir su papel en la historia.
Un nuevo estudio bioarqueológico revela que las tumbas de las princesas del antiguo Egipto contenían no solo joyas, sino también armas, lo que podría redefinir su papel en la historia. | Foto: National Geographic
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Durante décadas, las tumbas de las princesas del antiguo Egipto fueron interpretadas como espacios donde la realeza era enterrada con joyas, amuletos y otros objetos de gran valor simbólico. Sin embargo, un nuevo estudio bioarqueológico invita a replantear esa visión al analizar un detalle que había pasado desapercibido durante años: la presencia de armas en varias cámaras funerarias.

Lejos de tratarse únicamente de elementos ceremoniales, la investigación plantea que arcos, flechas y dagas podrían reflejar actividades que algunas princesas realizaron en vida. Aunque los expertos advierten que las conclusiones no son definitivas, los hallazgos abren una nueva perspectiva sobre el papel que desempeñaron algunas mujeres de la realeza egipcia.

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¿Por qué había arcos, flechas y dagas en las tumbas de las princesas egipcias?

Durante mucho tiempo, los arqueólogos consideraron que las armas halladas en las tumbas de las princesas eran objetos de prestigio o símbolos destinados a acompañarlas en la otra vida. Esta interpretación predominó debido a que las cámaras funerarias también contenían abundantes joyas y tesoros propios de la realeza.

Sin embargo, un estudio reciente recurrió a la bioarqueología para investigar si esos objetos podían estar relacionados con las actividades que desarrollaron las princesas cuando estaban vivas. Los investigadores analizaron las marcas presentes en los huesos y concluyeron que algunas podrían corresponder al uso repetitivo de armas como arcos y dagas, lo que sugiere que estos elementos no habrían tenido únicamente un significado ritual.

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La bioarqueología permitió reconstruir parte de su historia

La investigación se apoyó en la bioarqueología, disciplina que estudia las huellas que dejan músculos y tendones sobre los huesos para reconstruir las actividades físicas realizadas por una persona a lo largo de su vida.

Los especialistas identificaron modificaciones óseas similares a las que presentan deportistas que realizan movimientos repetitivos, como arqueros o tenistas. Estas señales apuntan a que algunas princesas habrían entrenado con suficiente frecuencia e intensidad como para dejar marcas permanentes en su estructura ósea.

Además, esta metodología ya había permitido descubrir otros aspectos desconocidos del antiguo Egipto, como evidencias de malnutrición durante la infancia de algunos faraones o la existencia de tratamientos médicos avanzados para fracturas y otras lesiones.

Los expertos piden cautela al interpretar los hallazgos

Pese a los resultados obtenidos, los investigadores subrayan que las evidencias no permiten afirmar que todas las princesas fueran guerreras. Las modificaciones detectadas en los huesos también pueden estar relacionadas con factores como la edad, el peso corporal u otras actividades físicas.

No obstante, existen ejemplos históricos que respaldan la posibilidad de que algunas mujeres de la realeza desempeñaran funciones militares o recibieran entrenamiento. Uno de los casos más conocidos es el de la reina Ahhotep I, quien fue enterrada con un hacha y condecoraciones militares, un hallazgo que refuerza la idea de que el papel de estas figuras pudo ser mucho más activo de lo que tradicionalmente se había pensado.

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