La crisis en Venezuela llevó al éxodo de millones, afectando a emprendedores como María Andreina Gómez, quien trasladó su startup Wakuy a España para digitalizar salones de belleza. | Composición LR/Medium/ChatGPT

La crisis en Venezuela llevó al éxodo de millones, afectando a emprendedores como María Andreina Gómez, quien trasladó su startup Wakuy a España para digitalizar salones de belleza. | Composición LR/Medium/ChatGPT

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La grave crisis política, económica y social en Venezuela forzó el éxodo de millones de ciudadanos en busca de un mejor porvenir. Entre las personas afectadas figuró María Andreina Gómez Torres, quien abandonó el emprendimiento tecnológico que desarrolló para el sector estético. Sin embargo, trasladó su iniciativa a España, donde adaptó la propuesta a un mercado diferente hasta transformarla en una startup competitiva dentro del ecosistema europeo.

Esa reinvención la consolidó como referente de éxito migrante gracias a Wakuy, una plataforma diseñada para digitalizar la gestión en salones de belleza. La fundadora obtuvo el reconocimiento de programas especializados y destacó el impacto de su transición: "Importamos nuestro proyecto y decidimos reorientarlo hacia el mercado español. Agradecidas por la cálida acogida, quisimos contribuir a la economía de este país y crear oportunidades de empleo".

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¿Cómo triunfó la plataforma Wakuy en España tras la crisis de Venezuela?

María Gómez y su equipo concibieron Wakuy con la meta de digitalizar las reservas en salones de belleza, un sector clave para los consumidores venezolanos. El proyecto apuntaba originalmente a consolidarse de forma local para luego expandirse hacia México debido a las similitudes del mercado. No obstante, el colapso financiero de la nación caribeña transformó radicalmente la estrategia de la startup.

Wakuy es una plataforma diseñada para digitalizar la gestión en salones de belleza. Foto: Medium

La hiperinflación, los cortes eléctricos y la inseguridad forzaron la emigración del grupo, cuyos miembros coincidieron en distintas urbes españolas. En ese nuevo entorno, tomaron la determinación de reconstruir la empresa desde el inicio y ajustaron el software a las pautas europeas, las costumbres comerciales y la competencia local. "Comenzar desde cero en un país desconocido" representó uno de los obstáculos más complejos para la fundadora.

La adaptación demandó asimilar disciplinas inéditas en ventas y diseño tecnológico para complementar sus destrezas previas en marketing y derecho. "Somos ingeniosos: cuando desconocemos algo, estamos listos para afrontar la curva de aprendizaje, por pronunciada que sea", afirmó Gómez Torres. Dicha resiliencia facilitó el posicionamiento de la aplicación en un territorio donde la inmensa mayoría de los 110.000 establecimientos estéticos carecía de herramientas digitales.

¿Cuáles son los últimos reconocimientos de la venezolana María Andreina Gómez Torres?

La venezolana consolidó el crecimiento de Wakuy mediante el programa de incubación The Leap, impulsado por Bridge for Billions. Durante un trimestre, los mentores Nelson Romero y Roger Hidalgo respaldaron la validación del modelo de negocio y el perfeccionamiento de la estrategia comercial de la startup. "Nos han acompañado en cada paso del camino y nos han ayudado a avanzar más rápido", afirmó la fundadora.

Finalistas del Leap Pitch Challenge en 2019. Foto: Bridge for Billions

Esa preparación técnica aseguró el primer puesto en el Leap Pitch Challenge, logro que aportó capital semilla y visibilidad en el ecosistema emprendedor español. Asimismo, el medio especializado El Referente incluyó a la joven en su listado de las 'Top 75 Mujeres Emprendedoras de España'. Dicha distinción reconoció su capacidad para transformar una vivencia migratoria en una valiosa oportunidad empresarial.

Actualmente, la profesional gestiona programas tecnológicos y de impacto social desde el territorio ibérico, enfocada en soluciones innovadoras. Su visión actual prioriza el respaldo a iniciativas de base digital bajo una filosofía de resiliencia. "En definitiva, el emprendimiento es vulnerabilidad. No se trata de trabajar sin sentido, presentar propuestas y ganar dinero. Se trata de riesgo, incertidumbre e incomodidad. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort constantemente", concluyó María.

¿Qué pasó con Wakuy y en qué destaca ahora la joven venezolana en España?

La plataforma Wakuy cesó sus operaciones de forma definitiva tras el impacto de la crisis sanitaria por la COVID-19 y el subsecuente confinamiento estricto en España, el cual abarcó desde septiembre de 2018 hasta marzo de 2020. Esta coyuntura provocó el cierre prolongado de los salones de belleza físicos, un factor que afectó críticamente su modelo de negocio de reservas en el mercado español. Ante esta situación insostenible, el proyecto detuvo su actividad comercial de manera permanente.

La clausura final se consolidó cuando su fundadora, María Andreina Gómez, redirigió por completo su trayectoria profesional hacia el ecosistema corporativo tecnológico. Actualmente, el equipo original se enfoca en el desarrollo y la evaluación de inteligencia artificial, un giro estratégico que dejó inactiva la herramienta.