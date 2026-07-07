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Rosana Monteiro Lima, graduada en informática y con estudios en biología, transformó un viaje familiar temporal a Cabo Verde en un proyecto de vida definitivo. Dos décadas después de llegar al archipiélago africano para acompañar a su padre, la bióloga lidera una exitosa empresa de fitocosmética natural. La estabilidad financiera del país impulsó su crecimiento comercial, un factor clave que destacó en una entrevista con La Nación: "Estuve aquí tantos años, nunca hubo una inflación".

Radicada en la isla de San Vicente, la empresaria reinvierte sus ganancias directamente en la expansión del negocio gracias a las garantías económicas locales. Asimismo, resalta la proximidad entre gobernantes y ciudadanos como un rasgo cotidiano excepcional, y asegura que "el presidente camina por la calle" e interactúa libremente en los cafés. Esa combinación de seguridad financiera y cercanía social consolidó su arraigo en el territorio insular.

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¿Por qué la argentina decidió emigrar a Cabo Verde y cómo transformó su vida?

Rosana vivió en Argentina hasta los 39 años, etapa en la que cursó informática y luego ingresó al Museo de La Plata para estudiar biología. No obstante, el fallecimiento de su madre cambió el rumbo de su entorno. Ante el dolor, ella y sus hermanos impulsaron el regreso de su progenitor, de origen africano, a su tierra natal con el fin de superar el duelo. "Yo vine para irme de vuelta y, sin embargo, nunca más salí de aquí", recordó sobre su llegada definitiva al archipiélago.

Rosana Monteiro, su esposo senegalés, su hijo menor y Caetano comparten una gran pasión familiar por el fútbol. Foto: La Nación

El lazo con ese territorio proviene de su padre, João Rómulo Monteiro Lima, quien viajó en la adolescencia hacia suelo rioplatense, donde progresó como emprendedor y lideró la Asociación Caboverdiana de Ensenada. Dicha herencia cultural despertó en la protagonista un fuerte vínculo con la región, pese a que la mudanza inicial resultó compleja por las barreras idiomáticas y las costumbres locales. "Sí, me costó muchísimo. En principio no entendía nada porque acá hablan criollo", confesó.

En la actualidad, reside en la localidad de Mindelo, en la isla de San Vicente, junto a su esposo Mamadou, un músico senegalés. Sus tres hijos se distribuyen geográficamente entre la nación sudamericana, Canarias y el país insular. Tras superar los desafíos iniciales, logró una integración plena en la sociedad atlántica, de la cual resalta la "morabeza", un concepto que describe la hospitalidad autóctona y que, bajo su mirada, guarda enormes similitudes con la calidez argentina.

¿Qué inspiró la creación de su negocio y cuál es su impacto actual en la fitocosmética?

El proyecto de la empresaria, llamado Mamdyara, surgió por su fascinación por la flora curativa, motivada por su formación académica y el legado de su abuelo guaraní. En Cabo Verde, fundó su firma de cosmética botánica en un mercado donde esa actividad carecía de precedentes, lo que la obligó a promover la normativa farmacéutica local para viabilizar sus productos.

Familia reunida en Santo Antao con los tres hijos, Eneas, Caetano y Mohamed, el nieto Germán y la nuera Beatriz. Foto: La Nación

Dos décadas más tarde, la fundadora gestiona un laboratorio y un predio agrícola propio para el autoabastecimiento de especies vegetales. Su modelo de negocio fusiona la sostenibilidad ambiental con el desarrollo comunitario. "El trabajo que estoy haciendo es usar los recursos naturales de aquí y mostrarle a la gente que con lo que tenemos podemos salir adelante", afirmó, al destacar su compromiso con la creación de oportunidades para sectores vulnerables.

¿Qué impacto genera el Mundial de básquet en la economía y sociedad de Cabo Verde?

La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial transformó el ambiente en las islas, según relata Rosana, quien explicó que un país donde este deporte no despertaba pasión vivió cada partido con intensidad. "Nos volvimos locos. Nosotros salimos a festejar, algo que yo nunca había hecho", comentó al recordar las celebraciones tras los triunfos de los Tiburones Azules. Para ella, el crecimiento de la disciplina representa una herramienta ideal que ofrece nuevas oportunidades a los jóvenes.

Más allá del entusiasmo, la argentina asegura que el mayor atractivo del territorio africano es su estabilidad institucional y económica. Destaca la cercanía de las autoridades al afirmar que "el presidente camina por la calle" e incluso conversa con cualquiera en un café. A ello suma una previsibilidad financiera clave para emprender: "Estuve aquí tantos años, nunca hubo una inflación (...) todo lo que trabajo aquí, lo capitalizo en crecer".