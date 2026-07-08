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Revelan importante beneficio que recibiría Pamela López si llega a acuerdo con Christian Cueva tras demanda de divorcio admitida

El proceso de divorcio entre Christian Cueva y Pamela López avanza. Ambas partes enfrentan varios juicios, y un posible acuerdo podría beneficiar a la empresaria, según la abogada del futbolista.

Pamela López y Christian Cueva se casaron en 2019 y tienes tres hijos en común.
Pamela López y Christian Cueva se casaron en 2019 y tienes tres hijos en común. | Foto: composición LR/Instagram
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El proceso de divorcio entre Christian Cueva y Pamela López dio un giro decisivo. La abogada del futbolista confirmó en el programa ‘Q’Bochinche’ que la demanda ya fue admitida por el Poder Judicial, lo que abre la posibilidad de que ambos lleguen a un acuerdo que reduzca la tensión legal.

La situación no se limita a la disolución del matrimonio. Existen varios procesos abiertos entre la expareja, y la defensa del futbolista dejó entrever que un consenso podría traer beneficios directos para la popular KittyPam, al permitir el cierre de algunos de esos litigios.

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Demanda de divorcio entre Pamela López y Christian Cueva es admitida

Sobre el estado del divorcio, la abogada explicó que el trámite ya está en curso y que Pamela López respondió la demanda. “El divorcio como tal ya está judicializado, ya está admitido, la señora también tengo conocimiento que ya respondió la demanda, si bien es cierto ese divorcio demora mucho tiempo, como trabaja el Poder Judicial, a veces demora la vida”, señaló, al remarcar que el proceso no será rápido y que podría demorar 36 semanas.

El conductor Ric La Torre intervino con ironía al sugerir que un eventual matrimonio entre ‘Aladino’ y Pamela Franco, su actual pareja, no podría concretarse en tres meses. La abogada evitó pronunciarse sobre ese tema, pero más adelante respondió a la inquietud sobre los múltiples procesos que enfrentan ambas partes.

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Pamela López recibiría importante beneficio si llega a acuerdo con Christian Cueva

En ese punto, la letrada precisó que un acuerdo podría significar un beneficio para la exparticipante de ‘La Granja VIP Perú’, ya que se pondría fin a varios juicios. “Creo que si todo llega a buen consenso como ella dice, nosotros también desistiríamos de ciertos procesos judiciales que no puedo revelar, pero sí, también son varios”, afirmó.

De esta manera, quedó claro que Pamela López se beneficiaría con la posibilidad de cerrar múltiples demandas si logra un entendimiento con Christian Cueva. El desenlace dependerá de la voluntad de ambos para poner fin a una batalla legal que, hasta ahora, sigue abierta en distintos frentes.

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