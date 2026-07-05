Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

Once días después del desastre, aumentan los desplazamientos internos y comienzan los primeros planes de reconstrucción en Venezuela | AFP

Once días después del desastre, aumentan los desplazamientos internos y comienzan los primeros planes de reconstrucción en Venezuela | AFP

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Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela han abierto una nueva fase de la emergencia. Once días después del desastre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que cada vez más personas abandonan La Guaira, el estado más golpeado, a fin de trasladarse a otras regiones que no sufrieron daños importantes. Al mismo tiempo, más de 10.700 afectados permanecen en campamentos transitorios mientras las operaciones de rescate pierden intensidad.

Veronique Durroux, portavoz de OCHA para América Latina y el Caribe, explicó a EFE que los desplazamientos se dirigen principalmente hacia Táchira, Zulia y Delta Amacuro. La representante señaló que la organización evalúa el apoyo que puede brindar a estas familias y advirtió que la prioridad comienza a centrarse en la asistencia humanitaria. "Hay muchas necesidades, estamos hablando de un desastre de gran escala. Conforme van disminuyendo el número de los equipos de búsqueda y rescate, vemos que la atención se tiene que poner en todo lo que es la asistencia de las personas, que son miles y miles", afirmó.

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El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos transitorios habilitados tras la emergencia. Según el balance oficial, estos espacios cuentan con una capacidad para 14.599 personas. La Guaira concentra 6.655 damnificados distribuidos en 20 refugios, mientras Caracas alberga a 3.234 en 37 instalaciones y Miranda mantiene 813 afectados en 22 campamentos.

Rescate disminuye y aumenta la remoción de escombros

Las tareas de búsqueda de sobrevivientes disminuyen conforme transcurren los días y los equipos internacionales concluyen su misión. En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, la maquinaria pesada ocupa ahora un papel central en la remoción de escombros de edificios colapsados para recuperar cuerpos y despejar áreas destruidas.

El representante de UNDAC, Sebastián Mocarquer, explicó a EFE que los grupos especializados lograron rescatar a 14 personas sepultadas, entre ellas el vigilante Hernán Gil, quien sobrevivió ocho días bajo los restos de un edificio. "La gran cantidad de rescates se llevó a cabo en las primeras horas por la propia comunidad. Los grupos internacionales se centran, por su especialización y su equipamiento, en sacar a las personas que están atrapadas profundamente entre los escombros", indicó.

UNDAC precisó que unos 25 equipos permanecen en territorio venezolano, aunque varios ya se encuentran en proceso de retirada. Según ese organismo, la comunidad internacional movilizó 77 brigadas procedentes de 31 países, con casi 3.000 rescatistas y 50 perros especializados.

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Regreso a clases genera preocupación

El reinicio de las actividades escolares está previsto para este lunes, aunque no alcanzará a las zonas más afectadas por los terremotos. La organización Cecodap sostuvo que el retorno a las aulas debe formar parte de un proceso más amplio de recuperación para niños y adolescentes afectados por la tragedia.

La organización señaló que el regreso "no puede entenderse únicamente como la reactivación del calendario escolar", sino como una medida vinculada a la recuperación integral de la infancia. Mientras tanto, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela registra más de 31.000 personas con paradero desconocido, una cifra que mantiene la incertidumbre entre miles de familias.

Gobierno pide fin de sanciones con miras a la reconstrucción

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró el llamado a levantar las sanciones internacionales y aseguró que esas restricciones limitan el acceso a recursos necesarios para avanzar con la reconstrucción de las zonas devastadas.

"Es muy importante insistir en que cesen las sanciones contra Venezuela, que podamos acceder con libre capacidad a los recursos del país justamente por este proceso de recuperación", afirmó en una visita a un puesto de mando en Caracas.

La mandataria también anunció una alianza global con la que buscarán rehabilitar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, infraestructura que sufrió graves daños por los sismos y que ya reabrió parcialmente para recibir vuelos con ayuda humanitaria.

Papa León XIV envía mensaje de apoyo a damnificados

Durante el rezo del ángelus, el papa León XIV expresó su cercanía con los damnificados del desastre y dedicó unas palabras en español a la población.

"En mis oraciones, siempre recuerdo a las víctimas y al pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este difícil momento", manifestó el pontífice desde el Palacio Apostólico del Vaticano.

El mensaje coincidió con una etapa decisiva para la emergencia, marcada por el aumento de desplazados, la reorganización de la asistencia internacional y el inicio de los planes de reconstrucción en las regiones más golpeadas.