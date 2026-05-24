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Hombre armado muere tras un intercambio de disparos frente a la Casa Blanca mientras Donald Trump estaba dentro del recinto

El incidente armado cerca de la residencia presidencial de Estados Unidos marca el tercer episodio de seguridad vinculado a Donald Trump en meses, después de intentos previos y amenazas registradas por autoridades.

Un tiroteo cerca de la Casa Blanca resultó en la muerte de un hombre armado y dejó a un transeúnte herido de gravedad
Un tiroteo cerca de la Casa Blanca resultó en la muerte de un hombre armado y dejó a un transeúnte herido de gravedad | AFP
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Un hombre armado murió el sábado tras enfrentarse con agentes del Servicio Secreto en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos. El incidente ocurrió poco después de las 18.00 horas, cuando el sospechoso sacó un arma cerca de un puesto de control de seguridad y abrió fuego, según autoridades estadounidenses. El presidente Donald Trump permanecía dentro del recinto presidencial y no sufrió daños.

Durante el intercambio de disparos también resultó herido un transeúnte, cuyo estado fue descrito por fuentes policiales como crítico. El Servicio Secreto confirmó que ninguno de sus oficiales sufrió lesiones. La zona fue acordonada y efectivos de la Guardia Nacional restringieron el acceso mientras avanzaba la investigación. El director del FBI, Kash Patel, indicó que la agencia brindó apoyo en el lugar.

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Trump se pronuncia luego del ataque cerca de la Casa Blanca

Horas más tarde del tiroteo, Trump publicó un mensaje en Truth Social para agradecer la respuesta de resguardo. “Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación”, escribió el mandatario. Asimismo, aseguró que el agresor tenía “antecedentes violentos y una posible obsesión” con la residencia presidencial.

El mandatario vinculó lo ocurrido con su defensa de nuevas obras de protección dentro del complejo. Señaló que el futuro salón de baile, cuya construcción ordenó tras regresar al poder, incluirá sistemas reforzados, seis niveles subterráneos y un hospital militar. Según afirmó, el espacio contará con medidas avanzadas de protección contra drones y responderá a necesidades de seguridad del jefe de Estado.

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Sospechoso tenía historial psiquiátrico y antecedentes

Diversos medios identificaron al atacante como Nasire Best, de 21 años y residente de Maryland. Fuentes citadas por CNN señalaron que ya había tenido al menos dos incidentes previos con el Servicio Secreto. En junio de 2025 fue detenido tras bloquear un acceso al centro de gobierno y afirmar que era “Dios”, situación que derivó en una evaluación psiquiátrica.

Un mes después, volvió a ser arrestado por intentar ingresar al complejo presidencial. Después de ese episodio, un juez le prohibió acercarse a la zona. Investigadores también detectaron publicaciones en redes sociales donde aseguraba ser “el verdadero Osama bin Laden” y expresaba deseos de causar daño al líder republicano. No obstante, fuentes policiales afirmaron que antes no había protagonizado hechos violentos con armas.

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Es el tercer incidente con armas cerca del mandatario

El ataque reavivó preocupaciones sobre la protección del entorno del presidente estadounidense. En abril, otro hombre armado irrumpió en un control de salvaguardia durante una gala con periodistas. Meses antes, Trump había sobrevivido a un intento de asesinato en un acto de campaña en Pensilvania y luego un segundo individuo fue detenido alrededor del campo de golf donde jugaba.

Periodistas presentes en la Casa Blanca relataron momentos de caos. La corresponsal de ABC News, Selina Wang, dijo que escuchó “docenas de disparos” mientras grababa un video. Reporteros fueron enviados de inmediato a la sala de prensa y agentes armados ordenaron refugiarse. “Todo el mundo empezó a correr”, declaró un turista canadiense para AFP.

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