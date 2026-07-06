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China expande su oferta en movilidad eléctrica con la nueva Gyroor GT73, una motocicleta de estilo todoterreno diseñada para un uso mixto entre la ciudad y caminos rurales. Este vehículo de bajo costo cuenta con un motor que ofrece una potencia nominal de 1,2 kW, con picos máximos de 2,4 kW, y brinda una autonomía de hasta 137 km, según las especificaciones oficiales de la compañía.

La propuesta busca atraer a usuarios interesados en un modelo recreativo similar a una moto de cross, pero con un precio inferior al de fabricantes especializados. La ficha técnica detalla que la recarga completa de sus dos baterías extraíbles requiere alrededor de 10 horas; en tanto, el portal Autoevolution señala que la GT73 representa una alternativa económica para quienes priorizan autonomía y versatilidad antes que prestaciones de competición.

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¿Qué ofrece la nueva moto eléctrica todoterreno de China con más de 130 km de autonomía?

La Gyroor GT73 destaca por su propulsor eléctrico ubicado en la rueda posterior, a diferencia de los bloques centrales comunes en modelos de alta gama. Esta configuración entrega 1.200 W de fuerza continua y picos de hasta 2.400 W, prestaciones que le permiten registrar una velocidad punta de 60 km/h. Asimismo, su estructura de acero alberga un par de baterías de 18,2 Ah, conjunto responsable de garantizar un rango de hasta 137 km por carga.

En el apartado de componentes, el vehículo dispone de una horquilla invertida de doble corona adelante y un muelle trasero para mitigar los impactos del terreno. El equipamiento se complementa con frenos hidráulicos con discos de 203 milímetros, neumáticos camperos sobre llantas de 25 pulgadas, panel LED y encendido digital mediante tecnología NFC sin llave.

El portal especializado Autoevolution evaluó el ejemplar tras su debut y aclaró que, aunque exhibe una estética de motocross, fue diseñada como una opción económica dentro de ese segmento y no está construida como una bicicleta de marcas establecidas. El análisis concluye que su atractivo radica en el equilibrio entre costo y rendimiento, por lo que desaconseja compararla con motocicletas de alta competición.

¿Cuál es el precio de la Gyroor GT73 y por qué destaca en el mercado de bicicletas eléctricas?

El precio de la Gyroor GT73 se posiciona como su mayor atractivo comercial. La firma asiática comercializa este vehículo por un estimado de 1.400 euros, cantidad que ronda los 1.600 dólares en función de los tributos y la logística de distribución de cada región. Este valor ubica al modelo significativamente por debajo de rivales fabricados por firmas como Cake, Sur-Ron o Talaria, cuyas tarifas multiplican el importe de esta propuesta.

La relevancia global de este ciclomotor radica en la convergencia de su estética de motocross, baterías desmontables y un alcance que supera los 130 km. Al respecto, el portal especializado Autoevolution resalta que 'pocas bicicletas eléctricas de este rango de costo ofrecen un recorrido similar utilizando el acelerador'. Dicha particularidad la convierte en una alternativa idónea tanto para el entretenimiento como para trayectos extensos sin emisiones contaminantes.

Ese fenómeno se alinea con la expansión de la movilidad sustentable liderada por el gigante asiático. La Agencia Internacional de Energía (IEA) confirma en su informe Global EV Outlook que el país encabeza el sector debido a su infraestructura fabril, desarrollo tecnológico en acumuladores de energía y optimización de costos a gran escala.