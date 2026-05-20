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La Guardia Revolucionaria amenaza con extender la guerra “más allá de la región” si vuelven atacara Irán

La advertencia llega después de que el presidente Donald Trump indicara que está dispuesto a reanudar ataques si no se llega a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

El canciller iraní advirtió que un retorno a la guerra traería “muchas más sorpresas” de parte de su país. Foto: AFP.
El canciller iraní advirtió que un retorno a la guerra traería “muchas más sorpresas” de parte de su país. Foto: AFP.
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La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que, en caso de que Estados Unidos o Israel vuelvan a atacar, la guerra se extenderá "más allá de la región" de Oriente Medio. El comunicado, publicado en el sitio oficial Sepah News, señala que Irán no desplegó todo el poder de la Revolución Islámica y que sus "golpes devastadores" impactarán en lugares inesperados.

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que podría reanudar ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo sobre su programa nuclear. El republicano afirmó que había estado "a una hora" de ordenar una ofensiva militar, pero pospuso la decisión para permitir gestiones diplomáticas.

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Diplomacia y amenazas cruzadas desde Irán

El canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que un retorno a la guerra traería "muchas más sorpresas" de parte de su país. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria reiteró que, pese a la ofensiva estadounidense e israelí del 28 de febrero, que costó la vida a varios altos funcionarios iraníes, Irán conserva reservas estratégicas significativas.

Seis semanas después de que Trump suspendiera la Operación Furia Épica para lograr un alto el fuego, las conversaciones de paz permanecen estancadas.

Teherán presentó esta semana una nueva oferta que incluye control del estrecho de Ormuz, compensaciones por daños de guerra, levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y retiro de tropas estadounidenses, condiciones que previamente fueron rechazadas por Washington.

Riesgo de expansión del conflicto

El portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, indicó que podrían "abrir nuevos frentes" si EE. UU. relanza su ofensiva. La situación se complica en un contexto regional tenso, en el que Pakistán ha actuado como mediador tras acoger una ronda de conversaciones el mes pasado.

Trump reiteró que dio a Irán un plazo limitado para negociar, al advertir que no permitiría que el país desarrollara un arma nuclear. "Digo dos o tres días… quizá a principios de la próxima semana; un período limitado", declaró el mandatario desde la Casa Blanca, dejando abierta la posibilidad de una nueva acción militar si no se logra un acuerdo.

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