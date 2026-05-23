El magnate Jason Lee Beckwith compra el pueblo abandonado de España por €310.000. Planea convertirlo en un destino turístico atractivo con actividades ecológicas. | Composición LR/Óscar F. Civieta/La Nación/El País

El magnate Jason Lee Beckwith compra el pueblo abandonado de España por €310.000. Planea convertirlo en un destino turístico atractivo con actividades ecológicas. | Composición LR/Óscar F. Civieta/La Nación/El País

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En 2024, el magnate californiano Jason Lee Beckwith adquirió por unos €310.000 —cerca de US$335.000— el municipio abandonado de Salto de Castro, ubicado en Zamora (España). Esta localidad, deshabitada desde 1989 tras surgir en la década de 1940 para hospedar a los obreros de la presa homónima, acumulaba más de tres décadas en el olvido.

Con una sólida trayectoria en el sector hotelero, el inversor estadounidense planea transformar este enclave en un polo de atracción para viajeros internacionales, donde converjan el alojamiento, la gastronomía y las actividades ecológicas. Esta iniciativa de adquirir un pueblo entero promete dinamizar el turismo rural en la región y posicionarse como un referente de reactivación patrimonial.

TE RECOMENDAMOS LA CARTA ASTRAL DE MICHAEL JACKSON: LOS ASTROS DETRÁS DE SU GENIO Y SUS SOMBRAS | ASTROMOOD

¿Cómo surgió la compra del pueblo español y cuáles son los detalles de su adquisición?

El interés por adquirir Salto de Castro nació cuando Beckwith, tras vender su negocio de hostelería, localizó en internet el poblado abandonado. A pesar de no hablar español ni conocer Europa, el empresario confesó que "nunca desapareció la idea del pueblo de mi mente" tras ver el anuncio. Dicha fijación lo impulsó a profundizar en la información de la propiedad y viajar personalmente para explorar el lugar.

El encanto del entorno natural determinó la transacción económica, incluso antes de estructurar un plan de restauración definitivo. Después de visitar la zona con su esposa, el inversor formalizó la adquisición, convencido de que "se enamoró por completo del pueblo y de sus alrededores", al percibirlo como una oportunidad única con gran impacto potencial.

La operación inmobiliaria cerró en 310.000 euros, cifra que incluyó todos los terrenos y las estructuras existentes en la localidad. El inventario consta de 44 viviendas, una iglesia, un bar, una escuela, una piscina, áreas deportivas y un inmueble apto para hotel de 14 habitaciones, aunque la mayoría de los edificios muestran el deterioro de décadas de olvido.

¿Cómo planea transformarla en destino turístico pese a intentos fallidos de los antiguos dueños?

El nuevo propietario diseñó un plan de rehabilitación por fases para Salto de Castro. La etapa inicial contempla la restauración de edificios clave, como la iglesia y la hospedería, mientras que las fases posteriores transformarán las viviendas en alojamientos turísticos. Esta propuesta busca conservar el carácter arquitectónico original del pueblo abandonado, al mismo tiempo que introduce servicios modernos para los futuros visitantes.

A pesar de que los intentos previos en la localidad zamorana no prosperaron —incluido un proyecto turístico interrumpido por la crisis económica del 2008 tras la compra de otro inversor—, el empresario confía en el éxito actual. Su optimismo radica en un sólido modelo financiero que combina la inversión privada con 'ayudas públicas y fondos europeos', elementos clave que marcarán la diferencia frente a los fracasos del pasado.

La estrategia definitiva se enfoca en la diversificación y la sostenibilidad para revitalizar el patrimonio local. El complejo incluirá espacios exclusivos para nómadas digitales, residencias de alquiler a largo plazo y zonas recreativas. Con este planteamiento, Beckwith aspira a atraer tanto a turistas como a inquilinos temporales, bajo la premisa de generar empleo estable y rescatar la zona de forma sostenible.