Great Wall Motor (GWM) presentó la innovadora Souo S2000 en el Salón Internacional del Automóvil de Pekín 2024, conocida por su exclusivo motor bóxer de ocho cilindros. | Foto: El País/mejorada con IA

Great Wall Motor (GWM) presentó la innovadora Souo S2000 en el Salón Internacional del Automóvil de Pekín 2024, conocida por su exclusivo motor bóxer de ocho cilindros. | Foto: El País/mejorada con IA

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La división de motos de Great Wall Motor (GWM) marcó un hito en la industria con la presentación de la Souo S2000 durante el Salón Internacional del Automóvil de Pekín 2024. Medios especializados como Cycle World, Motorcycle.com y RideApart destacaron el modelo por su inédita arquitectura mecánica, que evoca visualmente a la aviación clásica gracias a sus cilindros sobresalientes a ambos lados del chasis.

Con esa propuesta, la firma china compite de forma directa en el segmento de turismo de lujo, liderado históricamente por la Honda Gold Wing. Diseñada para brindar estabilidad, comodidad y tecnología en trayectos largos, su principal distintivo radica en que el fabricante describió el propulsor como el primer motor bóxer de ocho cilindros para motocicletas producido en serie en el mundo.

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¿Qué características y autonomía ofrece la nueva Souo S2000?

La Souo S2000 destaca como una motocicleta de combustión interna que integra un motor bóxer de 1.999 centímetros cúbicos, refrigeración líquida y 32 válvulas. Este modelo incorpora una transmisión automática de doble embrague (DCT) con ocho velocidades, además de una marcha atrás eléctrica diseñada para facilitar las maniobras de su robusta estructura, cuyo peso oscila entre 400 y 461 kilogramos. Según las especificaciones publicadas por GWM, el vehículo alcanza una velocidad máxima cercana a los 210 km/h.

El tanque de combustible posee una capacidad de 26,2 litros, lo que, sumado a un consumo homologado de 5,9 litros por cada 100 kilómetros, garantiza un alcance de entre 400 y 485 kilómetros por trayecto. Especialistas señalan que la octava marcha permite rodar a bajas revoluciones en carretera, un factor clave que optimiza el rendimiento de la gasolina y ofrece una conducción sumamente confortable en viajes extensos.

Principales detalles de la Souo S2000:

Potencia de 152 caballos de fuerza.

Torque máximo de 190 Nm.

Caja automática DCT de ocho velocidades.

Marcha atrás eléctrica.

Autonomía estimada entre 400 y 485 kilómetros.

Velocidad máxima aproximada de 210 km/h.

Pantalla TFT de 12,3 pulgadas.

Actualizaciones inalámbricas (OTA).

Frenos Brembo.

Radar para monitoreo de punto ciego.

Asientos y puños calefactables.

¿Por qué destaca en el mundo la nueva Souo S2000 de China?

La Souo S2000 alcanza sus 152 caballos de fuerza (113 kW) gracias a una notable cilindrada y a un esquema mecánico enfocado en el torque por encima de las altas revoluciones. Su motor posee un diseño cuadrado de 68 milímetros de diámetro y 69 milímetros de carrera que equilibra rendimiento y suavidad. Adicionalmente, la distribución DOHC junto a sus 32 válvulas optimiza el flujo de gases.

La gama comercial incluye diversas alternativas para múltiples perfiles de usuario. La variante S2000ST representa el modelo de turismo convencional, mientras que la S2000GL añade maletas laterales y baúl trasero orientados a viajes largos. Por su parte, las opciones S2000CT y S2000CL exhiben una estética tipo cruiser con inspiración retro. Todas esas versiones comparten la misma plataforma y el enfoque premium con el que la marca busca competir con las motocicletas de gran turismo de fabricantes europeos y japoneses.

Respecto al costo, Great Wall Motor todavía mantiene en reserva el valor internacional y los destinos específicos de distribución, de modo que no existe una cifra definitiva fuera de China. No obstante, portales especializados como RideApart, Cycle World y Motorcycle.com señalan que la estrategia de la compañía apunta a rivalizar directamente con la Honda Gold Wing mediante una relación costo-beneficio más atractiva, con un importe final sujeto al mercado de destino.