Este país proyecta construir una isla artificial equivalente a unos 18 campos de fútbol para recolectar y distribuir electricidad

El presupuesto supera los 210.000 millones de coronas danesas (30.000 millones de euros) y contempla la producción de hidrógeno verde. Foto: IA/La República.

El presupuesto supera los 210.000 millones de coronas danesas (30.000 millones de euros) y contempla la producción de hidrógeno verde. Foto: IA/La República.

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Dinamarca evalúa la viabilidad de la Isla Energética del Mar del Norte, el proyecto de construcción más grande de su historia. Se trata de una isla artificial de 120.000 metros cuadrados (equivalente a unos 18 campos de fútbol) diseñada para centralizar y distribuir energía eólica marina a seis países europeos.

Según la Agencia Danesa de la Energía, la infraestructura tendrá una capacidad inicial de 3 gigavatios (GW), ampliable a 10 GW para 2040, lo que permitirá abastecer a 10 millones de hogares en el continente.

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El megaproyecto, inicialmente previsto para 2033, proyecta ahora su puesta en marcha para 2036 debido a desafíos financieros y regulatorios. La iniciativa cuenta con el respaldo internacional de países como Alemania, Francia y Países Bajos en el marco del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Un desafío financiero de 30.000 millones de euros

El presupuesto total de la obra supera los 210.000 millones de coronas danesas (entre 28.000 y 30.000 millones de euros). El desglose económico contempla:

Construcción de la isla y muelles: Cerca de 10.000 millones de euros.

Cerca de 10.000 millones de euros. Parques eólicos e interconexiones: El monto restante del presupuesto.

El monto restante del presupuesto. Sobrecosto estimado: Aproximadamente 50.000 millones de coronas danesas (unos 6.700 millones de euros) respecto a los cálculos iniciales.

Ubicada a unos 80 kilómetros de la península de Jutlandia, la plataforma funcionará como una central eléctrica marina conectada por cables submarinos de alta tensión con Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Bélgica y el Reino Unido, según OkDiario.

Innovación en hidrógeno verde e impacto ambiental

Además de la distribución eléctrica, una parte de la energía se destinará a la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis en alta mar, insumo clave para descarbonizar sectores complejos como la aviación y el transporte marítimo. Esta modalidad reducirá la necesidad de obras en zonas costeras y aliviará la presión sobre los ecosistemas terrestres.

Por cada gigavatio (GW) de energía eólica marina generada, se reducen las emisiones de CO₂ en 1,9 millones de toneladas anuales. Al alcanzar su capacidad máxima de 10 GW, la isla evitará la emisión de casi 20 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

Para mitigar la alteración de los fondos marinos y la fauna local provocada por el tendido de cables y la estructura artificial, el diseño contempla convertir las barreras de protección de la isla en arrecifes artificiales que actúen como refugios para favorecer la biodiversidad marina.

La Agencia Danesa de la Energía advierte que la ejecución final queda supeditada a la obtención de permisos ambientales y a la estabilización de los costos de los materiales.