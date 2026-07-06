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China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

El ensayo militar de China coincidió con la firma de un acuerdo de defensa entre Australia y Fiyi y con el inicio de maniobras navales conjuntas entre Pekín y Rusia frente a Qingdao.

China defendió la prueba del misil balístico al asegurar que formó parte de un entrenamiento anual de rutina
China defendió la prueba del misil balístico al asegurar que formó parte de un entrenamiento anual de rutina | Xinhua
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China confirmó este lunes el lanzamiento de un misil balístico con una ojiva de entrenamiento desde un submarino nuclear hacia una zona designada del océano Pacífico, una prueba que generó reacciones de preocupación en Australia, Japón y Taiwán. La Armada de China aseguró que la maniobra formó parte del plan anual de entrenamiento del Ejército Popular de Liberación y precisó que notificó previamente a los países involucrados.

Según el comunicado oficial, el proyectil despegó y alcanzó el área marítima prevista. La evaluación ocurrió pocas horas después de que Australia y Fiyi firmaran un acuerdo de defensa en el Pacífico Sur y coincidió con el inicio de los ejercicios navales con Rusia frente a la ciudad de Qingdao, aunque las autoridades chinas no establecieron ninguna relación entre ambos acontecimientos.

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Australia, Japón y Taiwán rechazan el lanzamiento

Las críticas surgieron poco después del anuncio. El Consejo para los Asuntos del Continente de Taiwán sostuvo que el ensayo militar incrementa las tensiones y pone en riesgo la estabilidad regional.

Desde Australia, el Gobierno calificó el despegue como un hecho "desestabilizador para la región". Japón, por su parte, manifestó "serias preocupaciones" por el aumento de la actividad militar y recordó que había recibido una notificación previa sobre la prueba. El canciller de Nueva Zelanda, Winston Peters, también lamentó el escaso margen entre el aviso y la ejecución del ensayo. En contraste, Rusia respaldó a Pekín y afirmó que la nación asiática "no amenaza a nadie en el mundo".

China afirma que la prueba no apuntó contra ningún país

El Ministerio de Asuntos Exteriores defendió la operación y rechazó las críticas. La portavoz Mao Ning declaró que el lanzamiento constituyó una actividad militar rutinaria, desarrollada "en condiciones de seguridad, de forma reglamentada y profesional".

La funcionaria indicó que el ejercicio no estuvo dirigido contra ningún Estado ni objetivo específico y recordó que el gigante asiático informó con antelación a los países pertinentes. "Esperamos que los implicados no sobreinterpreten esto", expresó durante una rueda de prensa.

Misil estratégico refuerza la disuasión nuclear

Expertos citados por medios oficiales señalaron que la prueba valida la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas de China para ejecutar un contraataque estratégico desde el mar. El analista Zhang Junshe explicó al Global Times que un submarino nuclear representa el componente con mayor capacidad de supervivencia dentro de la tríada, al permanecer oculto durante largas patrullas.

El especialista consideró que el proyectil utilizado podría corresponder a un modelo de alcance intercontinental presentado recientemente por China, aunque las autoridades no revelaron su identificación. Otros analistas indicaron que este tipo de ejercicios fortalece la capacidad de disuasión del país y acompaña el proceso de modernización militar con el que Pekín busca consolidar su influencia en la región del Pacífico.

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