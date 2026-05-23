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Donald Trump confirma que Irán y Estados Unidos están "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo de paz

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó optimismo sobre el posible acuerdo, mientras Irán plantea la creación de un memorando de entendimiento con 14 cláusulas.

A pesar de semanas de negociaciones, incluidas las históricas reuniones cara a cara en Islamabad, no se logró algún acuerdo. Foto: Composición LR/AFP-
A pesar de semanas de negociaciones, incluidas las históricas reuniones cara a cara en Islamabad, no se logró algún acuerdo. Foto: Composición LR/AFP-
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El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista a la CBS que Irán y Estados Unidos están "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Sin dejar de lado su tono amenazante, advirtió que Teherán se enfrentará a "un golpe tan duro" como ningún país lo sufrió en caso de que no se logre el trato.

Antes de esta declaración, el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su optimismo ante el nuevo panorama. Además, se pronunció justo cuando el jefe del Ejército de Pakistán se encontraba en Nueva Delhi. "Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", enfatizó la autoridad desde Nueva Delhi.

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Por su parte, el portavoz de Exteriores, Esmail Baqai, reveló que "nuestra intención era en primer lugar redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas". Además, calificó esto como una "tendencia hacia un acercamiento", pero aclaró que "esto no significa que nosotros y Estados Unidos vayamos a llegar a un acuerdo sobre cuestiones importantes".

En la misma línea, el negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, remarcó que sus "fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, [el resultado] será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra".

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Frustraciones entre Irán y Estados Unidos

A pesar de semanas de negociaciones, incluidas las históricas reuniones cara a cara en Islamabad, no se logró ningún acuerdo permanente entre Estados Unidos e Irán ni se restableció el acceso completo al estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial.

En el ámbito diplomático, el canciller iraní Abás Araqchi se quejó ante el secretario general de la ONU, António Guterres, de las "posiciones contradictorias y las repetidas exigencias excesivas" de Washington. Araqchi también mantuvo conversaciones con sus homólogos de Turquía, Irak, Catar y Omán, según informó la agencia IRNA.

Paralelamente, Trump conversó con el emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, quien expresó su apoyo a "todas las iniciativas encaminadas a contener la crisis mediante el diálogo y la diplomacia", en un intento por mantener abiertas las vías de negociación.

Este estancamiento refleja la complejidad de un conflicto que, aunque no se intensifica en combates abiertos, mantiene a la región y al mundo en alerta constante por sus posibles repercusiones económicas y humanitarias.

Otros frentes de guerra

En el frente libanés, los combates continúan a pesar de un alto el fuego vigente desde mediados de abril entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá. Ante esta situación, Israel advirtió a los residentes de 15 pueblos del sur del Líbano que evacuaran sus hogares de inmediato debido a ataques aéreos planeados contra presuntos objetivos de Hezbolá. Así, confirmó que la tensión militar en la región sigue activa.

Este escenario evidencia que, aunque las negociaciones internacionales avanzan lentamente, los conflictos locales y los bloqueos estratégicos mantienen la inestabilidad regional y la amenaza de escalada en Oriente Medio.

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