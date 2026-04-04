que llevará el caso "hasta El presidente de Argentina, Javier Milei, advirtió que llegará hasta "las últimas consecuencias para identificar a todos los actores involucrados" en la campaña rusa. | Composición LR/AFP/ChatGPT

que llevará el caso "hasta El presidente de Argentina, Javier Milei, advirtió que llegará hasta "las últimas consecuencias para identificar a todos los actores involucrados" en la campaña rusa. | Composición LR/AFP/ChatGPT

El presidente Javier Milei denunció la existencia de una "red de espionaje ilegal" rusa, conocida como 'La Compañía', que habría difundido contenido falso y manipulado con el fin de desacreditar su administración. El caso se conoció tras una investigación internacional basada en la filtración de documentos de inteligencia rusa, que revelan pagos por más de 280.000 dólares para financiar publicaciones en diversos medios digitales argentinos y redes sociales durante el año 2024.

El mandatario fue tajante en su denuncia, afirmando que la intercepción "es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia" y que llevará el caso "hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores involucrados". Su pronunciamiento fue publicado en su cuenta de X, donde también mencionó que los "periodistas" y "medios" vinculados a esa red son solo la "punta del iceberg" de algo mucho más imponente. La indagación fue compartida por un consorcio global, incluidos Filtraleaks (Argentina), The Continent (África) y openDemocracy (Reino Unido), entre otros.

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Denuncia de Milei sobre la campaña de desinformación rusa en medios argentinos. Foto: @JMilei/X

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La SIDE confirma red de desinformación rusa contra el Gobierno

De acuerdo con una filtración obtenida por The Continent, entre junio y octubre de 2024, "La Compañía" habría desembolsado dinero para la difusión de 250 artículos en portales digitales argentinos. El contenido se enfocó en distorsionar la realidad económica del país y propagar noticias falsas para erosionar la imagen presidencial.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ratificó la presencia de esta estructura y su intención de manipular la opinión pública en favor de intereses extranjeros. A través de un comunicado, el organismo precisó que las maniobras buscaron "profundizar tensiones políticas dentro del oficialismo y promover la oposición". La investigación oficial detectó que los textos, carentes de firma, llegaron a los medios mediante consultoras y agencias de prensa que actuaron como intermediarios del Kremlin, según El Clarín.

Comunicado de la Secretaría de Inteligencia del Estado sobre la campaña rusa de desinformación. Foto: SIDE/X

El plan geopolítico también intentó provocar rupturas diplomáticas con naciones vecinas y potencias occidentales. Un punto crítico fue la invención de un relato donde se acusó al mandatario de despachar un "grupo de sabotaje" para atentar contra el gasoducto transandino entre Argentina y Chile. Actualmente, las autoridades evalúan si estas acciones forman parte de una estrategia integral de Rusia para debilitar los vínculos estratégicos de la Casa Rosada con Estados Unidos y la región.

Medios implicados en el caso Argentina-Rusia

Según los documentos filtrados, al menos 23 medios digitales habrían sido involucrados en la difusión de los artículos financiados por "La Compañía".

Diario Con Vos (37 notas)

El Destape (27 notas)

Diario Registrado (26 notas)

Realpolitik (20 notas)

Dos Bases (19 notas)

C5N (17 notas)

Big Bang News (16 notas)

Política Argentina (12 notas)

En Orsai (11 notas)

A24 (10 notas)

La Patriada Web (9 notas)

Ámbito (8 notas)

Tiempo Argentino (6 notas)

Grito del Sur (6 notas)

El Ciudadano Web (6 notas)

Sección Ciudad (5 notas)

Infocielo (3 notas)

Infobae (2 notas)

El Cronista (2 notas)

Agenda Urbana (2 notas)

Data Clave (1 nota)

Ciudadano Agro (1 nota)

Contraste MDP (1 nota).

Respuesta de la prensa local ante denuncias de desinformación

Los principales grupos de comunicación argentinos iniciaron investigaciones internas y auditorías tras el reporte sobre operaciones de desinformación. El Grupo Indalo, propietario de C5N, busca determinar la autoría de los artículos cuestionados, mientras que Infobae respaldó la labor de su redactor, Juan Piscetta. El cronista sostuvo que su contenido constituye "información sobre la actualidad nacional hecha en base a fuentes argentinas", además de calificar los señalamientos como falsos y negar la recepción de cobros irregulares por sus textos.

Descargo del periodista Juan Piscetta sobre sus dos notas en Infobae, vinculado al caso de espionaje ruso. Foto: @juanpisce/X

Por otro lado, directivos y periodistas de Ámbito Financiero y A24 rechazaron las conclusiones del consorcio openDemocracy. Gabriel Morini, titular del diario económico, tildó las acusaciones de "sugestivamente funcionales a un momento delicado a nivel político" para defender la autonomía de su línea editorial. En paralelo, la otra señal de noticias decidió el desplazamiento de Pablo Winokur en diciembre de 2024 para avanzar con un sumario administrativo derivado de las filtraciones detectadas en el caso.

Nexo entre el espionaje ruso y redes paramilitares

“La Compañía” es una red vinculada al servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) que integra a antiguos operativos del grupo paramilitar Wagner. Tras el deceso de Yevgeny Prigozhin en 2023, la estructura pasó al control directo del espionaje moscovita para expandir su poder en América Latina. Bajo esa nueva jerarquía, la organización ejecutó maniobras de desinformación en países como Bolivia y Venezuela con el objetivo de consolidar a gobiernos aliados del Kremlin.

La investigación confirma la presencia de al menos 17 agentes del SVR en territorio argentino como parte de una ofensiva sistemática de ciberespionaje e influencia política. Según el material obtenido, las acciones responden a una estrategia global de Moscú para ganar terreno geopolítico en áreas estratégicas. El informe de The Continent destaca que el nexo entre ambos entes es total.