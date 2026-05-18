Este hallazgo refuerza la posición de China en el mercado global de tierras raras y podría aumentar la sostenibilidad en la minería, mejorando la recuperación de minerales valiosos | Foto: composición LR/AFP

Este hallazgo refuerza la posición de China en el mercado global de tierras raras y podría aumentar la sostenibilidad en la minería, mejorando la recuperación de minerales valiosos | Foto: composición LR/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

China identificó un nuevo modelo de formación de tierras raras en las provincias de Heilongjiang y Jilin que modificaría la extracción de minerales estratégicos usados en vehículos eléctricos, electrónica avanzada, imanes permanentes y tecnologías de defensa. El descubrimiento, realizado por científicos de la Academia China de Ciencias, plantea una alternativa a los depósitos tradicionales del sur del país y abre la posibilidad de procesos menos costosos y de menor impacto ambiental.

Según un estudio publicado en Acta Petrologica Sinica, estos yacimientos se originaron por ciclos naturales de congelación y deshielo que fracturaron lentamente rocas ricas en minerales. Los investigadores sostuvieron que el hallazgo “podría potencialmente reescribir el patrón de ‘abundancia en el sur y escasez en el norte’ de los recursos de tierras raras en China”, debido a la presencia simultánea de elementos ligeros y pesados.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ENFERMEDADES PODRÍAN ESTAR RELACIONADAS CON TUS EMOCIONES? | ASTROMOOD

Hielo y deshielo crean depósitos más limpios y baratos

A diferencia de los conocidos depósitos de adsorción iónica del sur, donde la extracción requiere procesos químicos para separar minerales atrapados en arcillas, las nuevas formaciones contienen arena y grava sueltas. En esos materiales aparecen compuestos como monacita y xenotima, fuente importante de itrio, además de otros elementos valiosos.

Los equipos científicos detectaron concentraciones relevantes de cerio, neodimio y lantano en algunas muestras, mientras que otras mostraron abundancia de tierras raras pesadas. Estas últimas suelen tener mayor valor comercial por su escasez y por su uso en imanes para movilidad eléctrica y sectores tecnológicos.

La investigación indicó que los métodos actuales pueden dejar sin recuperar entre el 20% y el 25% de los minerales extraíbles. La nueva tipología elevaría la eficiencia y favorecería esquemas de minería sostenible.

China fortalece su dominio mundial en tierras raras

El hallazgo aparece en un contexto de competencia por las cadenas globales de suministro. China procesa cerca del 90% de las tierras raras del planeta y mantiene una posición central en estos recursos estratégicos, mientras Estados Unidos y otros países buscan reducir su dependencia.

En la actualidad, los grandes yacimientos del norte, como la mina de Bayan Obo, concentran principalmente elementos ligeros. El nuevo descubrimiento modifica esa lógica al mostrar una presencia significativa de materiales pesados en regiones del noreste.

El equipo científico señaló que estos depósitos “amplían el potencial de los recursos de tierras raras y subrayan su importancia industrial y estratégica”. La aparición de reservas en Heilongjiang y Jilin podría reforzar la capacidad de China para asegurar suministros de materia prima clave en sectores como la energía, defensa y manufactura avanzada.